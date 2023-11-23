留住公職人才 公平正義別當口號

近期媒體報導，公務人員報考人數十年來逐年遞減，減幅達五十六點一二％；也有學者投書民意論壇，點出公務人員減少報考人數，將造成社會運作上的負面影響，如學者呂欽文投書〈公務員大減，危樓已現〉一文，就點出建築管理人員因公職環境具有責任大、待遇差、無尊嚴等負面因子，而降低投身公職貢獻國家意願，長遠將造成城市中建築物落入無人可管，而有「危樓」現象之險境，不利於國家發展。

組織發展中，如果檢視員工滿意度調查，其實員工關心的不外乎工作權益（是否遭受職場不法侵害）、福利、待遇、升遷管道是否通暢；能否升遷又關乎組織獎勵、評選過程是否公開等面向。以往公職環境資訊較不公開，報考民眾難取得相關資訊，難以得知公職環境內幕，僅於從事業務與公務人員交流時，才可片面得知公職環境生態。但畢竟是片面，就如小時常聽長輩說，找公務人員洽公還要低聲下氣拜託，生怕承辦人員找藉口推託。近幾年政府效能提升，優秀人員投考與考試制度落實，百姓無須低聲下氣請託，而是照規定檢附必要文件即可辦妥所需業務。但這是從公職環境外部改善，如從組織內部看似乎仍有待加強之處。

比如，從組織內部人員獎勵的透明度來看，似乎就無法獎勵真正有心為國家服務的人才。近期筆者友人聽聞多年前共事的同事獲得優良人員獎，友人頗感意外，畢竟在該組織還有其他人值得獲獎；因為友人與該獲獎人員共事期間，傳出其疑似涉嫌溢領加班費、職場精神霸凌同事，導致數月間有數位共事者集體提出離職，行為頗具爭議，但憑口才流利，擅長觀察長官眼色，總是可以全身而退。如今獲獎實匪夷所思，不知是否公職環境具有「潛移默化」的功能，使原本具行為爭議之人短短數年變得行為端正，甚至堪為眾人表率？還是公部門流傳的一句話「有關係就是沒關係，沒關係就是有關係」的體現？

人才投考進入公職環境，本應貢獻所學，進入職場後沒多久卻發現原來需貢獻「關係」才可獲得自我肯定，恐非當時報考者所願，這或許是近年公職人員年輕人離職率占比高的原因之一。

二○一七年立法院預算中心報告指出，近五年年輕公務人員離職率呈現增長趨勢，每年約三千人離職，其中卅歲以下公務員離職率為二點七一％，遠高於平均值。

另外，隨著媒體管道增加，資訊較以往更容易取得，網路上常有公務人員職場酸甜苦辣的情報站，揭露公務人員職場待遇的不公不義，如擋商調、被主管不合理刁難、職場上精神霸凌等，雖不知真假，但仍具職場改善參考價值。如果無法吸引大批優秀人才投入，又或者投入後沒幾年又辭職，不只社會高齡化，公職環境亦會提早面對高齡化，導致行政效率低落、國家沒競爭力，恐非全民所幸。

為了避免「格雷辛法則」（即劣幣逐良幣）現象，在公職環境中工作權益能獲得保障，公平正義應確實導入升遷與獎勵管道，而非僅停留在呼口號階段，或許是吸引人才投考、留住人才的第一步。