當警察楷模既是天使又是魔鬼...

近日，警界違法違紀案連環爆，疑似涉及黑吃黑毒品、員警嫖妓、內鬼警官等多案，引發民意指責風紀敗壞，嚴重影響警察形象。

假緝毒、真Ａ毒，早期警察辦案手法，利用現場查扣贓證物，短報或不報以暗藏毒品備用，供餵養線民等目的。後經警政署大力策定查案報備及全程錄（音）影等規定防制，已多年未聞有警察單位涉案，此次卻是在全台首善警局發生多起案子。

北市另發生警察被指控嫖妓不付錢又疑似包庇，警方以涉案員警聲稱嫖妓消費有付錢為由記大過一次等處分。相同白嫖案件，宜蘭縣警局以刑法貪汙等罪嫌移送，並以二大過免職。同樣是警察機關查處，標準不一，何者為是？

高雄市刑警也鬧上新聞，涉嫌查詢個資協助詐欺集團，涉犯洩密、個資法等罪嫌。諷刺的是，這位警察正邪角色同具，既是魔鬼，又是天使，六月才光榮當選「模範警察楷模」，可嘆警察監督機制何在？

搜索等偵查行為，涉及人民自由財產等權益，理應節制。通常警方承辦刑事或專案人員，都是單位內行為較活躍人物，對轄區地頭熟識，若無就日常生活交往及勤務作息考管，愼加挑選，容易發生狀況。另在執行查案過程中，亦須嚴加核實審查過問，機先防處。

新北市內鬼事件，最為離譜；身為執法人員，當遇鄰近警方有危難，理應立即協助，卻落井下石幫助地方角頭通風報信，吃裡扒外打擊同事。報載事發後，這位撈過界所長尚不知死活，猶電話關心被逮現行犯，詢問「要不要幫忙送宵夜」，行為荒謬離譜，是非不分！

凡走過留痕跡，警界藏不住秘密。三重派出所之亂，警方未察黑白勾結內情及所屬幹部適任與否，顯見平時考核有所欠缺；雖亡羊補牢查處記過調職，對於涉嫌洩漏同仁名籍資料案情，卻不見有追究違反個資保護法之舉措。

相同場景，二年前松山分局之亂，黑衣人行徑囂張不把公權力放在眼裡，卻傳出警方與黑道握手言和，引發輿論撻伐。時任市長的柯文哲在事後檢討會議中，痛批警察與黑道關係太好。

這些年，警察與幫派關係牽扯，多所聽聞；不分官階大小，高階從三線四星的前警大校長陳檡文涉足黑幫八八會館案，至一線三星等基層員警內神通外鬼犯案，行為逾越法紀，令人詬病。人民保母知法玩法釀成禍害，登上新聞版面，尤屬不該。

早年，為掌握轄區治安，警察和黑幫亦有接觸互動，惟尚清楚職責所在，不至於跨越界限，站在黑暗那一邊。在那個年代，警方執法立場，絕對能夠壓制為非作歹之徒。隨著時代進步，人民權利意識抬頭，節制公權力行使，警察內規多方禁止與幫派往來，卻反而陷入「警匪一家親」評論。

風紀是警察工作命脈，警方向來重視，規範法制也俱在，設有業務、督察等多重管制措施，關鍵在於如何健全落實執行，各級主官（管）應負完全責任，不容推辭，方係正辦。