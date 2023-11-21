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有權難買早知道

聯合報／ 李金城／退休教師（苗縣三義）

耳熟能詳的一句話，「有錢難買早知道」，相信很多人皆曾經歷此種未能「早知道」，事後感到懊惱、遺憾的椎心之痛。

藍白合，上演了數個月，戲碼已到最後結局，哪個政黨心中有人民，答案馬上會揭曉。

物價高漲、景氣低迷乃現在進行式，百姓的疾苦，「心事誰人知」，每天看著藍白在民調數字上糾纏，看著民進黨名嘴與側翼，看笑話般的冷嘲熱諷，台灣籠罩在政治的低氣壓下，此話一點也不為過。

藍白選民各擁其主，甚至互嫌，也是事實；藍白一旦相合，基於理念，會有「種匏仔生菜瓜」的失落，也可理解；可是「嫌貨才是買貨人」，善用手中那張選票，切勿落入有「權」難買早知道，而讓民進黨繼續違法亂紀、為所欲為繼續執政，連「捶心肝」也無濟於事的窘境。

藍白合 民進黨

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