新退休力養成 挪威的轉型啟示

聯合報退休力論壇十二月登場。其實許多國家在反思因應之道，希望維持、善用退休人力，創造多贏。

挪威設立退休準備學校已經近五十年。十五年前，經營方向指出，退休者最大罩門不是健康和經濟，而是位分，也就是脫離職場要面對尋找自我價值。最穩固的，來自家人之愛與信仰，有了恆久價值，才能夠繼續安然自處或再出發，不論旅遊休閒的，或重新貢獻社會。

筆者日前重返該校，課程依社會趨勢拆成三種：一是退休前一年到五年，二是剛退休，三是經平均三年終於承認自己退休者。

其中，第二種是新興市場，也是未來招生主力。理由是經濟改變，人活很久，幾乎不太可能不繼續工作安享晚年。所以該校為剛退休者安排創造力課程，用樂高積木等工具推演反思，從個人價值觀學習裝備新的思維，走出限制，一起發展新的服務生產舞台。這樣，個人與社會得以更安全永續發展。

挪威國家退休準備研發中心，後來也轉型成高齡就業研發中心，到處宣導科學實證研究以打破退休者就業搶人飯碗的成見，並以「您過去在職場或許因各種原因，只發揮了一部分長才，現在是發揮其他能力的時候了」，來歡迎退休者再就業。

另外，芬蘭新的調查也佐證，六十五歲到七十五歲國民有一半認為有能力和之前一樣工作，但實際上只有十分之一從事有薪工作。固然投入志工有助社會發展，但換人力資本角度看，在極端高齡少子的社會很有討論空間。同一時間，該國高齡智庫致力發展腦健康國策，招募上千位高齡與超高齡老人擔任遠距與實體運動教練，陪伴失能者個別化最低成本、最可行的運動，並且推動老人專屬社會、心理健康技能學習。

瑞典與芬蘭、挪威、丹麥因教育實在而普及，多數國民從事較高技術而有專業門檻工作。因此，高齡後自主選擇機會多，尚且努力倡議要繼續參與就業；同時配套有完整群體特性調查，來掌握他們的處境與期待；丹麥並全力發展身心障專屬運動學校，因應身心障老化並提出挑戰身心障發展極限，來鼓勵就業生產，利己利他；荷蘭全面以支持終身學習創造利他服務，取代病人化治療照顧，來支持失智者發展參與社會貢獻。

這些國家在走向沒有任何人只是社會負擔，而是看重獨特，相互支持，創造福祉共享。

台灣高齡少子造成的勞動參與需求更為急迫，加上甚無彈性與以人為本的制度，從而發展高齡就業參與的挑戰更多。目前只要踏上六十五歲，等於被制度與職場拒絕者所在多有。至於退休準備學習，曾有學者專家齊聲說是，卻沒有完備的布局，而民眾過一天算一天的人仍多。

勞退在變，物價在變，但學習資源與服務科技在進步。退休，未必都是悲歌。前述挪威第二區塊學員，甚至連未來居家輔助科技都有課程，這是因應未來，能自我照顧，在家老化，有效生產，豐富終老。

當退休力成為社會議題，盼論壇對話發展更前瞻的社會倡議，共同在長照保險走向赤字、健保因少子短收、照顧離職多達三十三萬的時候，我們一起看見希望、有夢可想，從信念、專業、經濟的挪威新價值模式，相互包容，找出退休力加值創新之路，成為全民祝福。