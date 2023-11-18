追求淨零 政府務必誠實

日前蔡總統出席中研院及台電「去碳燃氫發電技術發布會」時表示，能源科技的創新將是台灣邁向淨零的關鍵，重申台灣推動氫氣發電的決心。

這是典型強調去碳、而非去化石燃料的論述，正如年底聯合國氣候大會主席、全球石油與天然氣巨頭阿布達比國家石油公司執行長賈柏所說：「不要過度『幻想』以清潔能源替代，世界需要化石能源」，是在為化石燃料留一條路，與淨零大相逕庭。

如不細究，真會誤認氫氣是潔淨、零碳的理想燃料，忽略從全生命周期觀點，氫氣的製造原料、生產、銷售運送到發電廠的過程，存在許多定義模糊、甚至是可能增加排碳的環節；過度美化這項「試驗」技術，誤導民眾以為這是台電興達電廠混氫五％發電示範計畫的主要氫氣來源，更有漂綠之嫌。

事實上，日前中研院發表的僅為六五瓩混氫型微氣渦輪發電系統，與預計明年混氫發電之興達電廠燃氣機組一三○萬瓩，裝置容量相差兩萬倍；其研發系統是直接產製天然氣與氫氣特定比例（可達十％）之「混合氣體」，和興達電廠規畫以氫氣槽車裝載「純氫」，再於混和槽混合天然氣的程序不同，操作難度極高。而一般實驗多使用高純度甲烷，易控制熱裂解催化劑的表現，控制產製氣體的混氫比例，這也跟發電廠使用天然氣成分易受不同產地影響的情況不同。

至於向民間氣體公司採購的裂解天然氣藍氫有多環保？是否如同其聲稱，使用「碳捕捉、再利用及儲存技術，捕捉高達七成以上的碳，經過壓縮冷凝處理，加以儲存」。儲存在哪邊？恐怕也要細究。

美國普林斯頓大學與國家海洋暨大氣總署近期研究警告，只要天然氣開採過程有一％洩漏，就會完全抵銷藍氫所帶來的減碳效益，而美國、加拿大實測洩漏率為二％，藍氫減碳效益存有很大疑義；英國政府委託研究更指出，液體氫氣槽車運輸每日洩漏十三點二％，氣體槽車每趟洩漏○點六六％，氫氣洩漏會破壞空氣中的羥基自由基（OH）間接加劇暖化，這方面幾乎沒有任何評估，也缺少氫洩漏量測的工具。

過度渲染去碳技術有極高道德與經濟風險，當洩漏問題被重視處理時，曾以為的減碳效益將不復存在，更會嚴重分散可釜底抽薪的「去化石燃料」努力。蔡總統只看到猶如煙花般的氫氣燃燒時那段美好時光，而忽略全生命周期視野下的風險，這樣容易被誤導，且無助於實質淨零，更不是誠實的政府。