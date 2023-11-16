賴若當選 海景第1排首當其衝？

日前民進黨總統參選人賴清德接受某電視台專訪時，又再次大言不慚說道：「我當總統，戰爭風險最低。」其實「票投民進黨，青年上戰場」已是大部分國人覺悟的共識。賴副被稱為「台獨金孫」，他又自稱「務實的台獨工作者」，多次挑釁中共政權，如今為了勝選，討好「怕死ㄟ勇敢台灣郎」，竟出此誑語，讓人啼笑皆非且嗤之以鼻。

民進黨執政下的台灣與台海，被許多國家與重要國際媒體形容為全球最危險的地區。反觀國人，在執政黨「前線無戰事」的美麗謊言遮掩下，幾無戰爭危機憂患意識。每天電視與網路節目播放的是吃喝玩樂、華宅、美食、豪車的廣告；夜生活燈紅酒綠紙醉金迷，多少高官民代權貴沉迷粉味之中；全台各地經常舉辦演唱會，靡靡之音歌舞昇平，年輕人則趨之若鶩，追星趕劇；此情此景正如李後主「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」的寫照。

近幾年來，筆者在淡水地區常見著軍服的阿兵哥一早在小吃店吃早餐；中午又見在餐廳買十幾個便當，帶回營區享用；也常見外送員送餐點到營區。軍人不是應在營區內吃大鍋飯、過團體生活嗎？這些吃外食叫外賣的少爺兵能打仗嗎？賴副在這次選戰中，多次討好表示，服義務役的年輕人不必上戰場。哀哉，現在國人恐不知為何而戰、為誰而戰、以及如何打仗了。

民進黨執政下，親綠媒體不避諱反中仇中抗中的舉動，放任報紙新聞針對中共撰寫謾罵譏諷的評論；電視名嘴則在政論節目中肆無忌憚的批判大陸政經軍事活動。對政治理念不合的國內媒體電視台，執政黨則是欲加之罪何患無辭，不甩民主言論自由，火速處分關台。在寒蟬效應下，異議聲少了，聲量高的反中仇中抗中媒體漸成主流，而使兩岸互信漸行漸遠，已追不回了。因此，中共內部主張武統的鷹派順勢崛起，劍指台灣；如今幾乎每天都有軍機越界騷擾，監視著台獨的活動。

這幾年來，台灣的軍事、內政、外交、經濟、貿易、教育、交通、衛生等等都因政治意識形態，被政客們鬥亂搞臭，更成為外國人心目中可能發生戰爭的危險地區。民進黨不分區立委名單公布，排名第二的是高喊「想要和平，先要準備戰爭」的黑熊學院院長。請問賴副總統，兩岸打一仗，就可以立即解決兩國主觀的宿怨，反中仇中抗中口號喊了這麼多年，不嫌聒噪嗎？你對國軍軍力頗有信心，連義務役軍人都不必上戰場，那麼你為何不主張開戰呢？一仗泯恩仇。

哀哉，民進黨若繼續執政，兩岸開戰應該只是時間問題而已。這幾天在淡水河口有國軍反登陸演練，果真該河口發生登陸戰，就會像烏克蘭、加薩發生之城市戰一樣，幾乎摧毀該區所有房屋，平民顛沛流離。筆者住在淡水地區海景第一排高樓，或將首當其衝，毀於第一波飛彈攻擊；省吃儉用一輩子才買得起的公寓住宅可能將成為廢墟，想來悲痛不已。