開放印度移工 別淪為選前急就章

台灣與印度將簽署移工合作備忘錄，不僅有助彌補台灣的勞動力缺口，也是互利的政策。

但過去台灣外籍移工主要來自東南亞，對台灣社會而言，印度本身的文化差異性遠大於東南亞國家。台灣對印度的了解不足，需有良好的配套措施，以免讓美意打折。

首先是語言問題。許多人誤以為印度人都會講英語。事實上，全印度會講英語的人口大約只有百分之十，而勞工階層的比例相對更低。加上印度本身有廿二種官方語言，東西南北都不同。因此，未來在語言翻譯上，將是一項關鍵的成本。若沒有適切的翻譯人員，管理階層很難將指令確實傳達給第一線的執行者。因此，需要盡速培養能管理印度人員的中間幹部。

其次是宗教及飲食考量。印度約有八成的印度人信奉印度教，但全台公開的印度廟宇只有一間，過去便發生印度人私自將自宅轉化成印度教廟而引起社區紛爭，甚至告上法院。印度移工若達數萬以上，此類需求跟衍生的問題恐會增多。此外，印度朋友在飲食上有其特殊性，以往就有印度生在宿舍煮食咖哩引發他人抗議。印度教徒多不吃牛肉，第二大族群穆斯林不吃豬肉，茹素者也非常多。若無法滿足這些基本的飲食需求，恐釀成管理問題。

第三個需要考量是擬開放的產業類別。除了缺工嚴重的勞力密集產業外，就長遠來看，其實應同時放寬技職類的印度生產學專班或建教合作名額。過去因特定私校與掮客的非法仲介，導致主管單位對此議題非常敏感。事實上，若能讓印度生來台打工就讀，一方面自行賺取學費，一方面可以學習到相關技術，對少子化的學校、缺工產業、缺乏機會的印度生而言，將是三贏的結果。重點是如何排除黑心的仲介單位，而不是因噎廢食去犧牲這類計畫。

第四個考量則牽涉到開放額度。印度已是全球第一大國，也是中東等地的主要移工來源國。媒體報導，我方未來可能引進十萬名印度移工。但在配套措施還未完善前，建議應先採取小規模試行及滾動式修正。台灣與印度的民間交流仍有限，突然出現大量移工，可能會引發心理衝擊；若民間還沒有做好接納的準備，很可能因為文化差異而衍生出誤解或歧視，反而不利雙邊關係的深化及長遠進展。

最後，政府若要推動此計畫，勢要增加駐館及主管單位的審查人力，以確保作業品質。也應就執行計畫先諮詢印度、移工等領域的專業機構或人士，以避免立意良好的政策淪為選前的急就章。