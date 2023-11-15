科技．人文聯合講座／中文系何去何從？

世新大學宣布中文系後年可能停招，引起廣大迴響，有對系所濃濃鄉愁與悲鳴，也有討論述及培養文史哲人才之於台灣的必要性。然而，高等教育，尤其在美國，屬昂貴資本財，且需長期投資，故科系選擇某種程度取決於投資報酬率，例如我學貸百萬念大學，畢業就業薪資是否足夠償還學貸再加上舒適的生活水準？

註冊率不足導致停招乃典型的供需失衡問題，若一味要求學校不能拘於成本考量而停招，只是把大環境問題推給學校，無助化解需求不足現象。時下好事者謂應開發冷門科系學生的第二專長，許多中文系已嘗試開發學生的斜槓人生，例如世新中文系課程中融入劇本創作、歌詞寫作及廣告文案等。然相對於原本以國學為主的正統課程，應用課程的比例仍然偏低，這又囿於固有師資的僵化成本，短期不易調整。同時，第二專長培訓仍比不上原系提供的資源，對學生吸引力仍嫌不足，甚至到大二、三紛紛轉至原系，使得中文系轉型卻對提升註冊率效果有限。

世新中文系停招或許代表了一個時代與典範的沒落，但它更可能是後續許多科系整併或退場安魂曲的前奏。生成式ＡＩ如ChatGPT的問世，除了應用上衍生許多道德風險外，若不論著作權爭議，它可取代人類大部分的創作，不管是文字、聲音、圖畫或影像。換言之，小說家、編劇、作詞者、報導者等皆可被生成式ＡＩ取代，即使培養第二專長也無法避免中文系學生失業。另中文系畢業的另一出路通常為語文教師，也同樣可由ＡＩ執行，甚至可做到一對一客製化教學，故中文系裁併也是ＡＩ普及後的必然。

未來中文系要產出的不是大量的創作人才，而是更上位的語典（lexicon）鼻祖，如紅學的曹雪芹、鴛鴦蝴蝶派的張恨水、或者搖滾中國曲風的方文山／周杰倫。只需少數有才華與天分的學生被培養成語典人士，滋養與定義生成式ＡＩ的核心文本，ＡＩ憑此衍生出千千百百之應用創作。

依此趨勢，中文系招生名額勢必大減，但相對師資投入卻無法減少，因為要奠定學生們更豐厚的國學基礎。故培養中文語典人士的成本是昂貴的，自不應加諸在個別大學，尤其是相對資源較匱乏的私大。如經濟日報社論所言，政府的確應該以華文牛耳的高度，整合現有中文系資源，成立國家級中文書院，培養人才。

我從小喜愛小說，作文常常貼在教室後面壁報板上，雖然沒有以中文為職業，但仍然與文字為伍。即便現在是短視頻的時代，書寫對我仍是一種享受。僅以此文獻給我的中文老師，他們讓我在壓抑的青春裡，透過文字，感受到微風輕拂的自由。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）