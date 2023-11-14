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擺盪游移 柯不應膨脹

聯合報／ 吳宗政／竹科工程師（竹縣竹北）
民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報資料照片

民進黨連續執政將近八年，貪汙腐化，無積極的建設和作為，政風敗壞，已嚴重腐蝕台灣的政治和社會根基，並造成極大的民怨。但民進黨二○二四年總統大選依然有很大的勝算，因為它有三個支柱可以作為依靠：一是行之有年的教改；二是控制絕大部分的媒體，包含報紙、電視和網路；第三，除國民黨外，製造和強化第三勢力，以瓜分反對民進黨的勢力和票源，即現在的柯文哲民眾黨。

教改的結果讓大部分的年輕人對國民黨產生排斥和不信任，排中仇中恐中，塑造民進黨才是台灣民主的推動者和執行者。這樣的教改應是得到美日的支持和默認，以打下台灣做為抗中前哨站和刺蝟的堅實基礎。我們也可由在馬政府時代不敢碰教改，看出背後的強大壓力和勢力，也讓現今年輕人對民進黨的失望，並沒有轉成對國民黨的支持，而是成功的轉移到柯文哲的身上。

柯文哲的崛起很大一部分是靠民進黨的支持，如在台北市長選舉中，靠著民進黨支持者的投票轉移才驚險獲得勝利；再加上偏綠媒體有意無意的加持，讓柯文哲保持聲量和支持度到現在。

其實我們觀察柯文哲，一直在藍綠間游移和擺盪，以獲取最大的政治利益，甚至對他祖父在二二八期間的遭遇，說法一變再變，以得到台灣人民的同情。柯文哲自視甚高，難和他人相處共事；輕視女性的言論和不按牌理出牌的行事風格，都在現今的政治氛圍中被視而不見。而柯文哲在民進黨的貪汙腐化之中，再也看不下去，才漸行漸遠，打出二○二四年政黨輪替的口號；並用他直來直往的口條，得到年輕人的共鳴和支持。

若這次民進黨勝選繼續執政，將會更肆無忌憚、為所欲為，並加大對媒體的控制，如數位中介法及媒體換照等，藍白將持續被邊緣化，尤其是柯文哲和民眾黨。柯文哲必須了解這個台灣政治背後的戰略脈絡，才能夠了解自己現在所站的位置，去幫自己定位並思考藍白合，不要過分自我膨脹。否則政治的潮汐來來去去，自己將無法站在浪尖上，最後反被這個大浪潮所吞沒。

柯文哲 民進黨 教改

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