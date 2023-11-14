護理國考降門檻 抓錯藥

近日考選部降低護理師國考門檻的舉措，引發了護理人員熱議，並對此方案大多表達反對意見。衛福部長薛瑞元表示：「不太清楚護理師不滿的理由，我們要充實人力，讓更多人國考能考過卻被反對，我不太知道邏輯在哪。」以下是筆者以護理人員的觀點表達的想法。

降低護理師國考門檻這一政策表面上看似是對護理師短缺問題的解決方案，但實際上卻忽視了更深層次的問題：我們並不缺乏持有執照的護理師，而是缺少願意進入臨床工作的專業人員。臨床護理人員缺口日益增大的原因是多方面的，包括薪資低、工作條件不佳、專業不被尊重等。

首先，薪資和工作條件，是影響護理師臨床工作意願的重要因素。長時間的工作、高壓環境、不被尊重，再加上不成比例的報酬，使得許多護理專業人員選擇離開臨床一線。這種現象對於病患安全和醫療質量是一個隱患。因此，解決方案應該集中在改善護理人員的工作環境和薪資結構上，而不僅僅是增加護理師的數量。

其次，降低國考門檻的政策可能會導致不合格人員進入護理行業。這不僅會影響病患的安全，還會損害護理專業的整體形象。護理工作是一項高度專業化的職業，要求從業者具有堅實的醫學知識和技能；試想，今天如果身為病患或病患家屬，願意給一個專業不合格的護理人員照顧嗎？因此，國考門檻的設置不應該只是數量的遊戲，而應該是確保進入這一行業的人員具備必要的資質和能力，所以護理國考各科總分平均六十分的門檻不應調降，甚至不應該為了提高通過國考率，而將各個專業科目擅自加權計分。

此外，我們需要強調持續教育和專業發展的重要性。即使在護理師進入行業之後，也應該有一個系統的培訓和考核機制來保證其專業水平的持續提升。這不僅對護理師個人的職業發展有益，也對提高整體醫療服務質量至關重要。

最後，任何關於護理專業的政策變動都應該充分聽取基層護理人員的意見。畢竟，他們是直接面對這些變化的後果的人。他們的見解對於制定有效和可行的政策至關重要，但目前降低國考的方案卻缺乏傾聽基層的意見與溝通。

總之，解決護理人力短缺問題的關鍵不在於簡單地增加護理師的數量，而在於提升護理專業的吸引力，通過改善工作環境和薪資結構，以及確保護理師的專業水平，從而吸引和留住優秀的護理人才。只有這樣，我們才能確保病患得到優質的護理服務，並保持護理專業的地位。