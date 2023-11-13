老人的住房政策在哪裡？

最近政府及各政黨參選人紛紛推出住房政策，但多偏向社會住宅興建戶數及青年的住房政策，包括青年安家貸款、自住房屋補貼等，但對日益嚴重的「老宅困老人」卻未見重視。或許參選人認為老年人政黨意識已固定，且多擁有住房，對選票增加沒太大助益。

根據國發會人口推估，台灣再過二年即將邁入超高齡社會，每五人就有一位是六十五歲以上的老人。另根據內政部統計，截至去年全台逾卅年老宅戶數比例達五十一％，老宅居住品質的改善與更新刻不容緩。尤其在台灣，老人擁有住宅比例一向最高，「人宅雙老」衍生的住房問題更是重中之重的關鍵問題，這應是老人住房政策的核心議題。

老宅困老人問題複雜，解決之道或許可先分開「老人居住安排」與「老宅處理」二部分討論。前者包括：老人在宅老化、與子女同住（包括搬去子女住處或子女搬來）、搬去養老機構或換住新宅等選擇。後者包括：老宅整建維護、拆除重建或賣掉等選擇。根據許多相關研究顯示，較理想的老人居住安排是「在宅老化」，讓老人能在熟悉老宅自在生活，然而老宅的居住環境是否適合老人則是先決條件。

若要讓老人在宅老化，不要被老宅所困，首要條件就是室內無障礙環境的居住空間、無障礙上下樓梯的進出設備。前者透過專業設計的整建維護較易解決，後者涉及同棟鄰居的設備改造工程與經費分擔同意，較為困難；此部分需要政府與專業組織提供多種設備方案的評估協助與補助，讓老宅整建維護得以落實。

最根本但較複雜之解決老宅困老人的方法，是透過都更或危老方式拆除重建。然而這只適用於初老的老人，對中老或老老的老人，需要較長時間的搬遷安置過程，老宅重建成果可能無法享用，這也是許多老人不願參與都更或危老的原因。對那些無法接受都更拆除重建或整建維護而被老宅所困的老人，建議應盡速協助其售出或處分老宅，換屋居住，以維護其生活品質。

老宅困老人的另一關鍵問題是老人的財務經濟能力不足，窮得只剩房子，無財力改善老宅並在宅老化；此時老人應更積極透過多元的「以房養老」方式自力救濟。以房養老模式可以有多種，目前政府只推動由銀行辦理的「逆向抵押貸款」；惟銀行考量貸款償還風險，老人每月可拿到的貸款金額有限，缺乏誘因，尚未獲得國內大多數老人的認同。

國外另盛行由壽險業者辦理的「售後租回」方式，出售老宅再租回居住，不但可拿到全額房價，透過信託付租金，還是住在原本老宅，沒有改變生活方式；而且老宅整修維護由壽險業者屋主負責，免除老人維修老宅的困擾。此外，國內早期已有社福團體伊甸基金會辦理「捐宅服務」成功案例，老人捐贈或信託老宅給伊甸，然後由伊甸負責照顧老人往後仍住老宅的生活起居，直到老人往生後，老宅成為伊甸資產，這是利己利人的以房養老模式。

政府應積極訂定「以房養老條例」，解決老人的長照及居住問題。期待老宅困老人的問題受到政府及各政黨總統參選人的重視，透過多元價值觀多元模式及完整的配套措施和法令制度，讓老人能安心終老。