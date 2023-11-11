考公務員大減 危樓已現

根據考試院統計，公務人員報考人數自二○一二年近七十九點五萬人，逐年遞減至二○二二年的三十四萬餘人，十年減幅達百分之五十六點一二。

報考人數變少，不是因為我們社會的活動減少，更不是我們的行政效率變高，而是「公務員」已經不是年輕人職涯的優選，更不是早期人人稱羨的鐵飯碗。

公務員變少，表面的數字變化看不出它的嚴重性，但如果深入了解，是會讓人坐立難安的。別的領域不敢推斷，但以筆者熟悉的建築領域來說吧：

我們國家每年數千億元的公共建設經費是掌握在建築（工程）相關的公務員身上。他們的觀念與經驗，在在關係著這些經費運用的效率。每個機關都需要營繕人員，就是透過高普考晉用。如果找不到人推動建設，或是推動了也是跌跌撞撞，後續的問題將是一籮筐。但這還是小事。

更讓人擔心的是，每個建設案，都需要申辦建築許可才能興建。營建法規、公共安全、公私權益，都要經過政府的審核才能放行。而代表政府執行這樣的審查工作的就是各縣市建管單位。建管人員的為與不為，或是執行公務的品質，會影響社會巨大的成本自不在話下。就以前陣子發生的「大直損鄰案」來說，我們就看到了建管人員是扮演了什麼樣的關鍵角色。

然而，因為公務人員報考人數愈來愈低，各縣市建管單位缺額嚴重。北部某直轄市缺額竟達四成以上。其結果是一人當兩人用，初階人員當高階用。即使當事人苦幹實幹，其審查及處置品質卻不能不讓人憂心。缺額會造成惡性循環，累了就走人，留下來的就更累。

建管人員不足，說是「社會安全問題」，實不為過。

筆者曾經與熟悉建管業務的中央官員論及此事。「無解！責任大、待遇差、尊嚴無！誰還想幹公務員？」

想想也是，當年公務員有種種福利，即使待遇沒好到那裏，但是在為國家做事，油然而生使命感。但如今，從年金到福利，這個砍那個減！不如歸去，當然是很自然的反應。

我們的社會應體認到公務員職責的神聖性，該好好的檢視我們是如何對待文官。國家的進步，一半在公部門。沒有李國鼎孫運璿們，就沒有台積電和十大建設。

公務員素質不良，街上可能很快就會出現危樓。從建築的角度看，問題已經明顯！