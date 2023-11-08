以哈戰爭已打了一個月，加薩走廊大部分的死傷都是婦孺小孩，這印證了戰爭最可憐的永遠是底層的無辜百姓。

儘管賴清德日前表示，如果他當選總統，兩岸戰爭的可能性最小。只是眾所皆知，賴骨子裡維持的是一貫「抗中保台」脈絡，他的兩岸路線是「堅持持續對抗，堅持互不隸屬，堅持販賣仇中，堅持寄生在中華民國下的維持現狀」。因此賴清德當選，無助兩岸和平發展。

中共在國際上以「一中」處處打壓台灣，這是國際的現實。在情感上，我們固然百般生氣，萬般憤怒，但是面對一個強大的對手，重點不是要仇恨他，而是要擊敗他，超越他。

台灣曾經創造經濟奇蹟，曾經是華人音樂、文化、戲劇、電影的領頭羊，曾經是產品行銷世界的製造大國，曾經是一個強兵富民的海上堡壘。但是，現在的台灣具備打敗中共的能力嗎？或許，換個角度問，台灣的年輕人，現在的競爭能力可贏過大陸年輕人嗎？台灣現在的軍隊，可以打敗解放軍嗎？

現在在台灣，有許多人對中國充滿了惡意與仇恨。情感上，可以理解這種在國際上被長期打壓的不平與憤怒，但理智上，仇恨中國不會讓台灣年輕人變得更有希望，不會讓台灣社會變得更安定和諧，不會讓台灣未來變得更美好。

台灣現在有近兩百萬人口在中國謀生發展，每年對中國的出口比例接近五十％，對大陸的貿易順差超過一千五百億美元。有哪一個正常人會相信，台灣真的有跟中國對抗的本錢跟底氣？台灣唯一倚賴的是美國的保護與承諾，只是美國一向以自己的利益為首要考量，因此靠別人不如靠自己來得牢靠。

台灣錯失了近卅年的機會，台灣的實力已經落後中國，這是不爭的事實。所以咒罵、叫囂、仇恨、冷嘲熱諷、逢中必反，除了在感情上給予短暫的高潮外，對台灣的未來一點幫助都沒有。

台灣現在需要的是時間、智慧以及加倍的努力。有時候，一點點善意可以贖回台灣最需要的時間。因為現在唯一的機會，就是兩岸經濟能帶來兩岸政治上的改變。而改變，最需要的就是時間。我們需要時間「壯大」，大陸需要時間「蛻變」，而中華的壯大與蛻變才是實現兩岸和平的唯一選項。

五十年或一百年後再回頭看歷史，仇恨與偏見永遠只會為當時帶來災難。越戰結束至今不到五十年，看看今日的越南，當年殺紅了眼、屍首遍野，所為何來？數十萬的生命，數百萬人的流離失所，只為見證那個世代的愚蠢與荒謬。

仇恨是一種病毒，永遠找不到解藥。但是善良，可以搭橋，可以讓我們一同渡河。如果民進黨持續升高兩岸對抗，挑撥仇中情緒，到最後，除了仇恨，我們將一無所有。需知，兩岸和平才是台灣唯一的選項。