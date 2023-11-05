名家縱論／習拜會的台灣問題

楊永明 經過一年激烈競爭對抗加上氣球攪局，中美兩國元首終於可能在下周APEC舊金山領袖會議時舉辦「習拜會」，除了要盤點中美雙邊重大議題與爭議外，也會討論烏克蘭與加薩戰爭議題，另外最受關注的重中之重就是即將舉行總統大選的「台灣問題」。

去年十一月峇里島習拜會時，拜登說他堅持「一個中國」政策，「不支持台灣獨立」，但也警告北京的強硬立場威脅到印太地區穩定，最終可能危及全球經濟。習近平則指出，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」雙方強硬表態，紅線畫得很深。

筆者認為中共對台政策有六大核心，促統方面有三：一個中國、和平統一、九二共識；反獨方面有三：反對台獨、不放棄使用武力、反對外力介入。北京現階段對台政策的重心當然在反獨，才會有圍台軍演、軍機與軍艦擾台、研究中止ECFA等作為。

美國對台政策也有六大核心，在維持現狀方面三個：一個中國政策、不支持台獨、支持台灣現狀與民主；在防止現狀改變方面三個：提供台灣防衛武器、反對單邊改變現狀、反制與制裁武統。美國過往一直努力維持台海現狀，但在烏克蘭戰爭爆發後，美國開始加強準備面對台海衝突的來臨。

這次舊金山習拜會將會如何討論台灣問題？美國是否會退讓？例如表明「反對台獨」或「不同意台獨」？可能性不高，因台灣問題已經是中美的衝撞點，各自都賦予重大關鍵利益，預料這次也會對台灣問題做激烈表態，是在警告對方，也在告知國內，這種情勢令人擔憂，一旦台海發生事件將可能爆發高度衝突。

這次習拜會後兩個月台灣即將舉行大選，如果務實的台獨工作者賴清德當選，可以預見台灣與台海都將出現動盪不安局面，安全動盪、經濟動盪、人心動盪、國際動盪；解放軍會增加軍事壓力與威懾，兩岸經貿不確定性大增。

由於明年底是美國總統大選，美國會強力克制賴清德言行，也會警告中共過激動作；中美會以「互畫紅線、動態反制」方式針鋒相對，這是指各自採取強化攻守勢行動，也各自反制對方作為，台海情勢注定受中美對抗左右，代理戰爭發生的機率大增。

如果藍白合成功並贏得大選，兩岸關係會進入重新調整與確認期，雖不動盪卻也不見得穩定，「兩岸維穩工程」需要各方智慧與努力。當然，這個前提是藍白合能否成功，寄望在野領袖既為執政權力，也為台灣前景考量。（作者為國安會前副秘書長、文化大學社科院特約講座教授）