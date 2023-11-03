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總理子避海外 別人的囝仔死袂了
哈瑪斯突襲以色列，全球很多猶太人自願從海外返國參戰，可見危機感之重。但有報導指出，以色列總理的兒子卻滯留美國不回，還在佛州海灘游泳。
日本首相東條英機在二戰時頒布「戰陣訓」，激勵軍人要為天皇戰到死；不過，他的三個兒子卻躲在家裡享受後方的和平。仗著那時資訊的嚴厲管制，前線軍人不知道竟有這款指揮官，否則，何用「浴血瓜島」、「玉碎塞班島」？早點終戰算了。相比之下，同在靖國神社的乃木希典大將，兩個兒子都在旅順二○三高地血戰犧牲。乃木這種氣勢，最終贏得日俄戰爭。
二戰時，史達林的兒子被德軍所俘，史達林拒絕德國換俘提議，以致獨子被處死，死訊傳來，史達林說：「首先他是紅軍，其次他是我兒子。」意指紅軍只能為國捐軀；韓戰時，毛澤東的兒子被美軍炸死，毛澤東說：「誰叫他是我兒子？」中國在韓戰中能與美相抗衡，是有點道理。
所以，想要打仗的人，一定要捨得讓自己的子孫上戰場。內唐亞胡的兒子不參戰，一定會讓以色列多少失力。你不可以讓別人家的子弟去死，自己卻裝著沒事。
哈以戰爭到現在，不少國家認為該走兩國論，讓巴勒斯坦建國，但以色列豈肯將已吞下的屯墾區吐出來？哈瑪斯勢將被血洗，可是哈瑪斯爭取生存權的願望，能洗得乾淨嗎？無數新的哈瑪斯正在醞釀。
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