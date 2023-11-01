陸配立委危害國安？賴踐踏民主

賴清德稱陸配若當選立委將接觸國防外交機密文件，「台灣的國家安全將有危險」。此番言論不僅暴露賴清德「台獨工作者」的本質心態，還再次踐踏了民進黨自己與台灣的民主運動歷史。

碰到陸配移民參政，民進黨便無視當前國際上對移民者參政權的實踐和探討，高達近七十萬人的陸配等新住民，頓時成了其眼中的「非國民」，與民進黨經常標榜人權之形象完全不符。如此歧視漠視移民者與新住民參政之權利，在在顯示賴清德與民進黨人正在開台灣民主的倒車。

陸配、移民的合法參政權利，有國籍法、公職人員選舉罷免法等明文規定，特別是陸配，種種取得身分的限制，且在取得身分證十年後始能參與公職人員民代選舉。如今賴清德卻把立委民代之位階與總統副總統等量其觀，不只無視法律，也是自貶身價。換言之，上述法律早已對移民參政權做出應有之限制，賴在競選場子的煽動言論，無疑是在散布恐懼政治，意圖製造人民彼此的對立。

賴清德任台南市長時藐視民選議會，抵制進入台南議會一事讓人記憶猶新，這與民進黨政客及其執政後的種種反民主作為一樣，已被稱為「民主獨裁」，是民進黨人踐踏自己民主運動史的再次表現。而問題的根源就在於賴清德等人對「台獨」的非理性盲信自欺，蠻橫的壟斷政治空間，進而掌控社會資源，然也因其壟斷而難以避免出現腐化退化病徵，最常見的便是雙標。與移民參政相近的情況而言，早先有條件的放寬雙重國籍者任公職人員，以及來自美國的所謂台灣學人計畫下的外籍人士可進入政府部門實習，不就是出現在民進黨執政之下？

選舉愈熱，民進黨難以戒斷的通過製造族群對立，煽動敵陸抗中的招術便要出現，賴清德對陸配的狂言暴論也就不奇怪了。