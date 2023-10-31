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柯的誤診 恐加速玩殘文官

聯合報／ 桂宏誠／民主文教基金會董事長（台北市）
民眾黨總統選舉參選人柯文哲。記者劉學聖／攝影
民眾黨總統選舉參選人柯文哲。記者劉學聖／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲過去曾主張「重建文官體制」，本以為他呼應前副總統呂秀蓮指責民進黨「玩殘文官」的嚴重性。但自柯文哲擺出競選總統的陣勢後，才知道他主張先凍結再修憲廢除考試院，與重建文官體制背道而馳。

柯文哲常以總統可任命六千多個職缺的例子，強調總統可「勝者全拿」政府的職位資源。這種誇大的傳說由來已久，十多年前在馬英九當選總統尚未就任前就曾有媒體報導，馬上任後可任命或主導任命的職務約達七、八千個。

如果柯文哲常以科學方法看事情，此刻應說明總統可以任命的六千個職缺是哪些？否則就只是看了媒體的報導或幕僚的說法，未經查證就隨之信口開河而發生了「誤診」。

事實上，我國政府機關被認為「官員」的職務中，的確有如「聘任」及「聘用」等不須經公務人員考試及格的職務。但該等人員得以任職政府機關，其條件與資格仍受到法律規範。而總統會介入這種職務的機會不多，如「口譯哥」派駐美國代表處的政治組組長，以及行政院各地「服務中心」的執行長等，但都是違反《聘用人員聘用條例》進用的「黑官」。

類此情形，法律的主管機關是考試院，但聘用的人是否符合法定條件和資格，以及實際擔任的職務有無違法，都由各院自行審查決定後，再報考試院備查即可。為什麼這樣呢？就是因為考試院抵擋不住執政黨和行政院的政治壓力。

再者，經濟部及財政部等所屬公（國）營事業機構的董事長及總經理等高層，國民黨執政時期訂有六十五歲屆齡退休的規定。但民進黨全面執政後就改為六十五歲退休為原則，經報行政院核准後則可繼續任職。考試院雖主管公務人員的退休，但管不到公營事業人員，行政院也才能說改就改。

考試院主管的《公務人員任用法》規定，教育人員、醫事人員、交通事業人員及公營事業人員之任用，均另以法律定之。此規定雖存在了幾十年，但迄今仍未制定關於公營事業人員任用之法律。究其原因，仍是行政院抵制考試院的人事職權。

考試院的職權若能發揮，可促使行政院和立法院尊重文官體制的穩定性，並為院際間審慎共同作出決定的制衡機制。柯文哲雖然很強調政府體制的制衡，但他卻未必知道制衡的本意。

更嚴重者是，憲法增修條文明定要設省政府及省諮議會，地方制度法第三條也規定「地方劃分為省、直轄市」及「省劃分為縣、市」，但台灣省和福建省於賴清德擔任行政院長時已實質廢除。柯文哲竟要仿效此違憲的做法，稱他若當選了總統，會以不提名考試院人事的方式「凍結」考試院。如此不思如何提振考試權，文官體制恐將被加速玩殘。

考試院 柯文哲 退休

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