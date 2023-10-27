學生打老師頻傳…輔導百次 不如強制停課一回

近月來有多個縣市發生學生打老師的事件，但是教育官員只有「加強輔導」四字敷衍帶過，不肯用心面對問題。

近日看了相關影片，了解各先進國家如何應對總是干擾校園秩序的學生。英國的公立中學設有「反省室」，學生經常干擾班級秩序且屢勸不改者，校方便能請學生到反省室一整天；這一天在校內專人盯哨下，只能乖乖自習。歐洲其他國家也有「強制停學」的措施，在強制停學期間，學生必須在家學習課業，家長也必須請假盯孩子，逼家長盡教養孩子的天職；學校每天追蹤學生，評估通過才能返校。

台灣的「教師輔導管教辦法」第廿六條也有類似規定，但限制重重、程序極度繁瑣，實務上根本無法落實。於是各校對暴力學生只能「輔導再輔導」。例如桃園某高一學生，在國中三年間有多次暴力攻擊老師與同學的紀錄，但校方只能「輔導」；該生升上高中後變本加厲，開學才一個月便三次爆打同學跟老師，最後教育局還是要求學校「輔導」。該生凸顯國中三年「輔導的成果」，難道官員以為學生都是只聽口令的機器人？

八年來，校園深受政府提倡的「廢死」觀念影響太深，於是成年人殺人「可教化」，學生暴力攻擊人「可輔導」，讓其他人活在恐懼之中。筆者多年來，跟這些幾乎天天干擾校園秩序的學生深談多次，他們都表示記大過小過都不怕，只怕家長給他們轉學跟不能到校。

與其「輔導」一百次，不如強制停課一次；停課期間，可每天線上上課，並未損及其受教權。教育官員別再唱「可輔導」的高調，學生最怕的「被停課」，就是解決校園暴力與各種秩序問題的良方！