金鐘58 點亮人間珍惜

「今年金鐘獎頒獎典禮好好看！」朋友們在社群分享，因為不僅是得獎者燦爛夜晚，更提醒大眾逐漸遺忘的人間珍惜。

一、人與人不只是同事、對手。「綜藝節目主持人獎」得獎者致詞時，Lulu黃路梓茵激動落淚，搭檔主持「綜藝大熱門」的吳宗憲很自然地為她拭淚，在手指抹去淚珠的剎那，說明夥伴深情。

「戲劇節目女主角獎」揭曉時，以「村裡來了個暴走女外科」獲獎的蔡淑臻起身準備上台，身旁同樣入圍卻沒有得獎的高慧君、林予晞忙著彎腰幫蔡淑臻拉開禮服裙襬，讓她得以優雅邁步，不至於絆倒。無法領獎的瞬間，最佳女主角們依然體貼他人。

二、永遠不忘共存共榮。迷你劇集男配角得獎人黃迪揚真情流露告白：「一定要珍惜在還沒有發光之前，就看到你的人。」妻子鼓勵他持續戲劇表演；任何路途都需要知心夥伴，不計算只支持。

賴孟傑以「村裡來了個暴走女外科」獲得「戲劇類節目導演獎」，他提到：「謝謝醫護，我們好像很久沒有謝謝醫護了，只有在台灣遇到重大疫情與重大困難時，我們才想起醫護的重要，卻忘記他們始終是人，他們也會害怕未知的病毒，害怕醫療暴力。」呼應醫護爭取權益的心聲。

我們每一個人都不是單獨活在世間。近日在社區公園看到訓練女兒溜直排輪、利用廣場練習花式繞樁的壯漢爸爸，跟長年在公園做體操，擔心雙方碰撞的銀髮族起爭執；壯漢爸爸毫不退讓，對長輩們大吼大叫，令人久久難以釋懷。

共用防火巷的鄰居，後陽台外推後，在防火巷架設鐵窗，過近距離放置冷氣機室外機排放熱氣，每年長夏都令我無法開窗生活，熱氣仍從門縫灌滿房間，一年至少剝奪半年的居住權。四月份趁他們換冷氣時懇求移往大街排放熱氣，對方要求必須給他們錢；五月底建管處判定違建立案後，竟有神奇力量出現，始終緩拆，令我憂愁明年夏日如何生存？

當今社會是不是失去了珍視他人的同理心呢？到底金鐘獎頒獎典禮是夢幻樂園？或真實生活是粗糙惡夢？聽金鐘得獎者摯誠告白，願蔡淑臻得獎感言中的那道光，能指引未來共存共榮之路。