台想避險 應聽馬前總統肺腑之言

二○二三年可謂是馬前總統近來最為忙碌的一年。先是在三月底、四月初帶領台灣年輕朋友訪陸祭祖，後又在四月中前往希臘演講，最近更前往美國訪問。馬前總統心心念念的都是台灣的未來與中華民國的安全，這位前總統真是既辛苦又讓人感動。

從蔡英文政府執政至今，兩岸幾乎不曾有過政治對話，取而代之的是對抗與叫罵，蔡英文總統更說出「兩岸互不隸屬」等政治語言。無論其目的為何，蔡英文政府這些年來的表現，確實讓外界認為兩岸即將走向戰爭。

對於馬前總統而言，兩岸若想降低發生軍事衝突的機會，關鍵在於執政黨須回歸中華民國憲法的框架，而所謂的中華民國憲法，就是外界所了解的「一中憲法」，馬前總統認為，只要遵循一中憲法的架構，重啟兩岸對話將指日可待。但目前的執政黨，不但忽視憲法的權威性，更忽略了兩岸在憲法上同屬一中的法理事實，這也造成兩岸更趨向兵凶戰危。

兩岸的和平與否，其實美國也扮演一定程度的角色。從川普政府到目前的拜登政府，雖然不斷強調台美關係穩固、台灣是美國的重要利益，但少數的美國國會議員與專家仍說出不負責任的言論。舉例而言，美國戰略學者麥金尼、哈里斯曾於美陸軍戰爭學院季刊《參數》指出，若台灣被中國大陸占領，將不惜炸毀台積電的所有設施、甚至武器化台灣島，眾議員莫頓亦有類似言論。然而，這些話語不但傷及台灣人民感情，也嚴重傷害兩岸關係。

事實上，兩岸究竟要如何恢復談話，執政黨若能從中華民國憲法的架構、並且透過「九二共識、一中各表」的原則與北京接觸，筆者認為中國大陸仍會以求同存異的精神展開兩岸協商。但遺憾的是，蔡英文政府對於憲法的漠視，也忽略兩岸和平的重要性，更在一味「親美遠陸」的路線下，讓兩岸過去所建立的政治互信基礎蕩然無存，使得台海成為外媒筆下世界上最危險的地區。

馬前總統以過去執政的經驗，加上對於中國大陸的理解，至少曾讓兩岸相安無事八年。如今在美中對抗／競爭的結構下，台灣若想避險，應聽取馬前總統肺腑之言，才是對於後代子孫一個負責任的交代。