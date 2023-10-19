以巴敵意螺旋 兩岸殷鑑

巴勒斯坦哈瑪斯組織無預警攻擊以色列，後者立即反擊，造成雙方平民傷亡慘重，是五十年來最慘烈的一次。戰火仍在升高，引發聯合國的關注，美國也居中協調，希望戰爭能盡快結束；但是雙方敵意螺旋已上升，停戰談何容易？反觀兩岸不也是有難解之處？

哈瑪斯頗有破釜沉舟、視死如歸之勢，令世人震撼。使得美國外交、國防及國會領袖先後來到以國，連總統拜登都在最短的時間內抵達以國，準備與總理內唐亞胡會談如何解決以巴衝突。然而，就在拜登到訪前夕，加薩醫院遭炸造成重大傷亡，導致阿拉伯國家領袖取消與拜登的會面，以阿敵意螺旋更為上升。

原本美國的積極外交是表示對以國的支持，也是欲勸說以國要適可而止，以免戰事擴大到不可收拾地步，如今事態卻更為嚴重。以巴衝突是一無解的國際難題，因為涉及到種族、宗教、生存權等複雜問題，而事實真相已經被現實的國際政治掩蓋，如今要追究誰應負起衝突的責任，卻已失焦。以巴雙方乃至於西方與中東國家，敵意螺旋在多次殺戮中不斷上升，報復的手段愈來愈殘酷。

服役時，一位參與過東山島突擊戰的士官長告訴筆者，他在別人心目中的勇敢，事實上是戰場教出來的；每一次戰役讓他對「共匪」的恨意愈深，他就愈勇於殺敵。這應該就是「敵意螺旋」最好的註解。

兩岸關係不同於以巴，同文同種、宗教大同小異、各自有生存空間，不同之處在於政治制度及信仰。政治理念可藉由多方接觸了解彼此的想法，先求同存異，讓時間磨掉兩岸歧見，再找出適合共存的方法。如果兩岸持續不溝通，雙方敵意螺旋會在無形中增加，非台灣之福。因此，台灣不能存有「中共尚無能力犯台」，或是「美國等盟邦會全力相挺」的迷思。

國際常以理性角度來預測中共的行為，但從北京毫無規畫即放棄「清零」政策，任由人民四處旅行，使得全球再度緊張防疫，就可看出中共非理性的一面。我們不可認為中共不會蠢動，世人不也「理性」認為俄羅斯不會入侵烏克蘭、哈瑪斯無能力攻擊以國嗎？

西方國家支持民主友邦，不是真為民主信念；真正的目的是要維護他們的國家利益。換言之，是要友邦當他們的馬前卒。試問，誰能否認台灣正在為美國擋子彈？美國在台協會處長孫曉雅月初說「美台維持現狀、不建交，會有和平穩定與繁榮等好處」，說穿了就是維護美國的利益。

以巴戰火未歇，我們不能抱著觀火的心態，因為台灣靠中國太近，卻離美國太遠。華府智庫「戰略與國際研究中心」預測，三年後如果共軍犯台將慘敗，但台灣也成焦土一片，是兩敗俱傷。明年當選的台灣總統，恐要深思應對之道。