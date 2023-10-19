由郭整合 不能堅持選正

藍白合甫啟動即觸礁，讓在野陣營對總統選情悲觀。藍白不合是人性，合則是克服權力的誘惑，除非有外力的施壓，很難期待。扣除尚未得到朱立倫主席授權的韓國瑜，今天的台灣，唯一還能以外力「整合」藍白的第三方，應該非郭台銘莫屬，只是郭董是否願意承擔這個「整合者」的歷史責任，也爲中華民國在這關鍵時刻留下一段美好紀錄？

不論是二○二○或二○二四，筆者都認為郭台銘是台灣最好的領導人；如果郭台銘當選，才能真正克服阻力，解決台灣的難題。外界認為郭董民調落後為何還堅持參選，筆者年齡略長於郭董，我認為郭台銘在人生的這個階段，選上、選輸對他來說其實不重要，他思考的是在自己的餘生，如何還能夠為台灣及大陸（亦即中華民國）有所貢獻，為養育他自己及家人的土地盡一分心力，明年一月十三日的選舉是個讓郭台銘落實貢獻的過程。

但從這個出發點，筆者認為，現在台灣面對的歷史任務，非郭台銘不能，如同民進黨的林義雄，他為陳水扁排除萬難，讓民進黨順利執政，留下歷史定位。沒有林義雄，就沒有陳水扁，這不也是人生歷史的責任嗎？

從公開的民調來看，雖然郭台銘暫時落後，但依然是「關鍵少數」，郭台銘支持誰，另一方就會被邊緣化。郭台銘可以第三方的身分，提出公正可行的初選方式，藍白誰不同意，郭台銘就可與另一方整合，邊緣化第三方；而若藍白兩方都同意，則郭台銘這位「整合者」的地位，在中華民國政治史上可說是前無古人。

當然，這樣的前提，是郭台銘不能堅持「選正的」，郭董自己也要接受初選的結果。

川普身家僅郭董三分之一，放在美國稱不上頂級富豪，才會對總統職位汲汲營營；而以郭台銘鴻海集團創辦人歷史定位，早已高過李登輝之後的民選總統；畢竟總統任期只有八年，不及郭台銘數十年來為台灣經濟發展的貢獻。

因此「選正的」，只是郭台銘賽局策略的一個槓桿而已，而這個底牌也到了該掀開的時候。侯辦提出的「美式開放式初選」，筆者以為美國是公辦初選，有選民名冊，台灣的政黨在沒有名冊的情況下，等於是憑身分證就可以到任一投票所領票，會有在不同投票所重覆投票的問題，有執行上的困難。

因此，當下最科學、最接近選舉結構的初選方式，還是民調。如果到最後連郭台銘也無法整合成功，那麼就只能靠選民主動棄保了。