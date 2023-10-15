以巴衝突慘烈 台警醒了嗎

以巴糾葛是場無解的歷史問題，一九四七年聯合國通過巴勒斯坦地區的分治決議，就已種下惡夢根源。戰爭帶來民間的慘狀，政治人物要負責嗎？

這次到以色列旅遊的台灣人，剛好見證戰爭的恐怖與人民的驚慌。台灣現在還在和平狀態，但人們已生活在戰爭隱憂中。執政黨為了台獨大夢，同樣不顧兩岸歷史事實，在美國不願見到大陸強大對之發起政經、科技等壓制時，全面配合美國，不顧全民，因此讓台灣陷入戰爭危機。

賴清德本高舉務實台獨工作者招牌，現在為了選舉說出很多「類和平」主張，但本質上絕非和平。蔡英文說要「維持現狀」，是的，她沒有提出台獨，但她用不認同九二共識、以不作為推翻過去的兩岸現狀。同時，還有諸多主張台獨者其家人多不在台灣，若是兩岸開戰，他們不會在前線，勝了獲利，敗則無害，這就是所謂「政治是最高明的騙術」。

以巴的慘烈事實告訴我們，歷史問題只有以和平為目標的談判，人民才有真的可依靠的和平。台灣全民警醒了嗎？