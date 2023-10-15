點亮公共運輸的「盲點」

聯合報陽光行動報導：公共運輸淪「視障者地獄」，令人感慨！這是執政者做各種公共建設時，沒有廣邀各種身障者討論的緣故。

筆者參與視障者志工數月，日前陪一位視障者從捷運忠孝新生站到華山藝文中心，短短幾百公尺的談話，讓我受益匪淺。

重度視障者阿棋因看不見，平日足不出戶，只能在家「聽」手機和電視。我說路上不是有導盲磚嗎？阿棋說他從不用導盲磚。

想想也對！台灣很多導盲磚不是「斷章取義」、「移花接木」、就是搞「半路失蹤」，跟隨導盲磚前進，大都「凶多吉少」，因此，阿棋說他都靠手杖移動。不過，雖然手杖可以助他前進，卻沒有方向感，這是阿棋不出門的原因。

其實台灣有很多好心人，每次去協助志工，都發現不少年輕人，是趁著上班空檔出來服務視障者，台灣是個早退國家，各階層都藏著許多壯年退休者，它們正是各種志工的來源。服務視障者可以學到很多，他們的樂觀和陽光，生活多采多姿，遠遠超出我的想像！

有次服務中度視障者阿文，陪他去打保齡球，那天在球場還遇到另位全盲視障者阿松，和兩位坐輪椅的身障者。

阿文說：一般人能做的運動，他們都能做，只是需要明眼人協助。例如跑步，前面得有一個人，用繩子和他連結，阿文就靠著那條繩子往前奔去。很多視障者，因為磨難，比一般人更熱愛生命、珍惜時光、懂得感恩。

要幫助視障者不難，就看你有沒有換位思考，如何把輕軌捷運變成連接黑夜與白天的繩子，有待執政者把公共運輸的盲點一一點亮。

建議政府，在改善身障者移動的權益之前，可在各車站、捷運站準備「我需要幫助貼紙」給視障者，相信很多人都願意伸出援手。如果不知怎麼協助，也可以問視障者：我要如何幫助你。

溝通，永遠是最好的老師。

而視障者無論「輕、中、重」，在捷運站最好把手杖打開，以利一般人辨識，也能免除不必要的麻煩。之前，曾有視障者未使用手杖撞到人，結果引起糾紛！當被撞者知道撞他的人是視障者，誤會才解開。 關於這些人與人之間的誤會和不便，都不是科技可解決，希望政府不要一味只想省錢，或過度迷信科技，把所有事情都託付給機器。有些地方、某些問題，還是得靠人，才能解決。