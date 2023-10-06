理化諾獎省思：應以探索奧秘為職志

今年諾貝爾物理學獎頒給「為研究物質中的電子動力學而產生阿秒光脈衝的實驗方法」，由亞谷斯蒂尼、克勞斯、瑞典呂利耶三人共享殊榮，他們的發現已成為量子物理研究的重要工具；至於諾貝爾化學獎則頒給巴汶帝、布魯斯及艾吉莫夫三人，他們因「量子點的發現與合成」而獲獎。

無論是物理或化學獎，其研究主題均與量子力學有關。量子力學的開山祖師是德國物理學家普朗克，他發現能量量子化的量子理論。基於此理論，後來推演出量子力學，包含德國海森堡的矩陣力學，還有奧地利薛丁格的波動力學。這些理論都對近代半導體科技產生重大影響，如智慧型手機就是其智慧的結晶之一。

薛丁格方程式可以更簡潔優雅地描述波耳的氫原子模型，他認為電子在方程式中的波函數就代表實在的波，就像光子也是一種波，然而有個問題難倒了所有人：波函數竟然是複數，它的物理意義是什麼？

德國量力大師玻恩說，薛丁格的波函數並非描述電子如何波動，而是代表發現電子的機率，即波函數本身只是一種機率振幅，它的絕對值的平方才是測量電子的機率。玻恩也因此獲頒一九五四年的諾貝爾物理獎。

為何一向有明確因果關係的物理，竟然跑出來不確定的機率，許多科學家都對此無法接受，愛因斯坦是其中之一。不過，愛因斯坦與玻恩雖然立場相左，彼此卻是終生摯友。英國哲學家羅素曾說：「他們兩人都才華洋溢卻又虛懷若谷，有常人所無的道德勇氣，他們的生命閃耀出一種強烈的美。」

楊振寧說，科學能體現出一種客觀存在的美，因為「科學裡終極的美是客觀的，沒有人類時就已經有這些美了」。他借用王國維的話說：「科學中的美是『無我』的美，藝術中的美是『有我』的美」。換言之，科學是客觀的美，藝術是主觀的。

愛因斯坦也說，人類所能擁有最美麗的經驗是神秘與奧妙，這是真正藝術與科學起源的根本感情。正是這種神秘與奧妙的經驗，才會產生宗教，衍生出真正的信仰，也唯有在這層意義上，他才算是有信仰者。

以上物理大師當初只是為滿足自己好奇心而研究科學，沒想到其研究成果給人類文明與生活方式帶來重大的改變，不論是物質或精神文明都有。他們不僅有卓越的科學素養，更有道德勇氣，實令人尊敬。

台灣的年輕人應該向以上科學大師看齊，以探索宇宙與自然界的奧秘為職志，不要只追求所謂熱門科系，畢竟為人類留下有價值的東西比什麼都重要，否則又有多少人會比諾貝爾有錢？

諾貝爾因賣火藥致富，死後不留財產給子孫，而是創立諾貝爾獎遺愛人間，造福世界，提升文明，其偉大精神永垂不朽，勝過古往今來許多人，值得我們深思。