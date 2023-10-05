利字當頭 誠實標示很困難

近來進口雞蛋有效日期標示疑雲已經造成消費者人心惶惶，更令人遺憾的是，豬肉加工業者以大量美國豬肉製作重組肉，卻標示來源國為加拿大。該批豬肉兩個月前已經出貨，下游廠家多達八、九十家。聞此消息，不知多少消費者要聞加工豬肉而色變！誠實標示有這麼困難嗎？

豬肉來源國標示普遍受到重視，應該源自政府開放使用萊克多巴胺飼養的美國豬肉進口。衛福部規定自二○二一年元月一日起，所有食品販賣業者，只要販售以豬肉及豬可食部位為原料的散裝食品，即應標示該原料之原產地（國）。而「原產地（國）」是以豬隻屠宰國做為認定標準。若有多個來源，則需依含量由高而低標示前兩個原料之原產地，第三個以下得標示為「其他」。該規定已經實施一年以上，若非窒礙難行，國內業者理應具體落實以保障消費者權益。

根據食藥署記者會資料，不實標示之業者於今年六月下旬，多次自美國輸入豬肉共九萬四三七七公斤，已使用九萬三七七公斤，製成十萬九五一公斤的重組肉產品。如果認知無誤且忽略加工損耗，該批重組肉原料中，加拿大豬肉頂多僅占比十點四七％，業者卻毫不猶豫標示原料產地為加拿大，箇中原委值得探索。若非美國豬肉價格遠低於加拿大豬肉，業者實無刻意以美豬替代加拿大豬肉的理由。更甚者，若標示美國豬肉就乏人問津，業者就當然自欺欺人的變更原產地。由此推論，「不實標示」的利益難以想像！如果政府無法從海關開始掌控進口產品在國內流通的去向，而任憑業者「誠實標示」，無疑緣木求魚。

二○二○年政府決定開放使用萊克多巴胺美國豬肉進口時，民間因擔心萊克多巴胺安全性而強烈反彈。政府雖提出標示來源地的做法，但是業者若不能誠實標示，一切成為空談。其實今年五月，消費者文教基金會曾抽查市售豬肉產品來源地標示，二八九件樣本，無一標示來源為「美國」，進而質疑有業者洗產地或標示不實之情事。當時食藥署反駁，美豬進口占比僅零點四％，抽查不到的機率很高；如今食藥署確實發現刻意標示不實的加工業者，證實消基會的提醒不無道理，且看官員如何自圓其說。

商人將本求利無可厚非，若以魚目混珠而獲利，則難以苟同。具體而言，標示不實不僅是印錯標籤的小事，有可能是業者處心積慮的巧取豪奪。消費者若忽略看清標示的重要性，就會讓不法業者有機可乘。特別是握有公權力的官員，面對各方質疑時，若輕描淡寫的回應或互相推諉責任，更容易讓業者有恃無恐。

此次進口豬肉標示不實的案例影響層面甚廣，業者對下游廠商與消費者都必須承擔責任。政府實有必要全面檢視、掌控進口產品數量與流向的執行策略，以重振公信力。