0.01秒逆轉勝的啟示

聯合報昨天的頭版，有幀令人振奮的照片，一位是韓國溜冰選手，另一位是中華民國選手，韓國選手面帶笑容，得意忘形，中華隊則是堅忍不拔堅持到底，最後成功逆轉。在看膩了政治惡鬥爾虞我詐的報導，還有負面的社會新聞後，這則新聞實令人有耳目一新的感受。

杭州亞運滑輪溜冰男子三千公尺接力賽，中華隊黃玉霖在最後奮力一搏，以「劈腿」的方式讓輪子先壓線，僅以○點○一秒的微小差距贏下金牌。

要贏得一面金牌，得流下非常多的血汗，忍受不為人知的辛酸。其實運動場上勝負乃兵家常事，讓人驚嘆的是，中華隊以運動家精神堅持到最後一刻，贏得人們的讚美。

運動員必須具有體育精神，競爭者應該以公平、誠實、尊重的態度面對對手、裁判和觀眾，最重要的是要有勝不驕，敗不餒的精神，中華隊之所以得金，就是堅持到最後，韓國選手則是自以為勝利在望，而輕忽中華隊的神乎其技。

曾看過一則短片，一隻獵豹追趕一隻野兔，兔子的速度哪裡是獵豹的對手，但野兔為了活命，靠著智慧，突然左轉，或是右轉，或是折返，讓獵豹難以琢磨其路徑，一番激烈追逐之後，野兔鑽進樹叢裡隱藏起來，保住一命。

在人生的路程中，父母很擔心小孩輸在起跑點上，小小年紀就要他們學些五花八門的才藝，弄得父母疲於奔命，小孩筋疲力盡，最後雙雙慘遭滑鐵盧。殊不知，人生猶如長跑，勝利者往往是能堅持到最後的人，讀書亦是如此，是一輩子的事，又何必急於一時？

別再相信「不要輸在起跑點上」的廣告詞，要相信堅持到最後的才是人生勝利組。