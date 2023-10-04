誰還能為國家留個通道

路旁一戶人家，在門前盆栽上插了一個牌子，上面寫著「請留通道」，牌子上又綁著一面國旗，構成一副有趣的畫面。

國慶四天連假即將來到，但承平日久，除了例行出遊，在台灣每況愈下及兩岸陷入風暴的大選時刻，有誰還能給我們國家「留個通道」？

仍舊視「台獨」為神主牌的民進黨，當然不會留什麼餘地，而礙於可做不可說的現實，就是持續藉由混淆和偷渡，將概念完全不同的「中華民國」與「台灣」，潛移默化在人民心裡畫上等號。正如蔡政府每次國慶主視覺設計皆無國號、國旗，兩年前開始甚至把國慶的英文名稱改為「Taiwan National Day」，莫怪乎苦勸無效且四十年從未缺席國慶活動的馬前總統，這回不願再為其背書。

至於四年前就想爭取大位，口口聲聲「熱愛中華民國」、「參選只為整合」，或以「下架民進黨」為首要目標的郭台銘，不僅猛扯藍營後腿，也為唯一可能擊敗賴清德的「藍白合」增添許多變數，自然不必指望會帶給國家什麼有益的生存環境。

相較上述極端，獨派出身的柯P和中共，倒有異曲同工之妙，即純粹將「中華民國」當作獲利槓桿，前者可高喊「兩岸一家親」與國民黨談合作、與對岸交流；後者於台海穩定時，能將「一中各表」納入「九二共識」。只是這種因時制宜的「工具理性」，並不穩定也很難預測，雖具「通道」功能，卻缺乏廣大腹地而不利國家長遠發展。

所以老話一句：「自己的國家自己救」。只是除了大家樂見的國慶長假，我們到底剩下多少憂患意識，甚至還能站在歷史與政治的制高點，看見中華民國自由、繁榮的過往，及其足以批郤導窾、引領兩岸未來的戰略價值？