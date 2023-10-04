無矢放的vs.明德止善

因潛艦資料外洩疑案，立委馬文君順著提問記者的語尾，說句「無矢放的」，馬上被電爆酸爆，成為被恥笑的對象。

這句話當然與原典不符，原典是「無的放矢」。「的」指標靶，「矢」就是箭，因此有人說成「無地放矢」並不正確，放眼過去皆是大地，哪會「無地」？「無的放矢」意指沒有目標就胡亂放箭，用句現代話來說就是「看到黑影就放槍」。

無的放矢的原典有點複雜，唐朝劉禹錫的〈答容州竇中丞書〉說當時讀書人好發議論，但卻常常不著邊際。「今夫挾弓注矢，溯空而發者，人自以為皆羿可矣」，意思是每個人都拉弓射箭，但卻往天空丟，自以為是后羿。「今夫儒者函矢相攻，蜩螗相喧，不啻於彀弓射空矢者，孰為其的哉？」而讀書人更是寫文章胡亂放炮，如同水塘聒噪的蛙蟲，這和只射箭不看靶有什麼兩樣？梁啟超在《中日交涉匯評》引用這句話的精神，簡化為「無的放矢」，傳世至今。

了解成語流傳典故，讓我們體會「語言是活的」這回事，老東西經過時代變遷總會加進新元素；因此回過頭看馬文君的「無矢放的」似乎也沒那麼嚴重。「無矢放的」如果解釋成只擺個射擊目標，但手邊無槍無彈，只能裝模作樣，嚇唬敵人、糊弄旁觀者，好像也說得過去；早期很多街頭賣藥者，常說等會兒要展示武功以顯藥效，以吸引路人駐足，但從頭到尾都只賣藥不賣藝，就是「無矢放的」，我們現在很多政黨及政治人物早都學會了這套走江湖的本領。

再看另一個例子，今年美國北加州祭孔及慶祝教師節大會，蔡英文總統題詞「明德止善」，看起來也怪怪的。

唸過高中的人都讀過的《大學》篇的第一句：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。」總統題詞應是引用這個古籍古詞。「止於至善」的意思是凡事盡力為之，做到盡善盡美，沒有到最完美不會停止，以呼應「明明德、親民」。「明明德、親民」是作為與過程，是「矢」；而「止於至善」則是目標，是「的」，句型結構完整。

但總統題詞，留頭留尾掐中，竟成「明德止善」，似乎變成遇到好事就停止；雖然《西遊記》有「今陛下明德止善，敬我佛門」的類似說法，但總覺得讓總統「為德不卒」。

馬文君的「無矢放的」笑話，是記者提問在先，受訪者順著回答，如果馬文君被打臉，那提問的記者是不是要打屁股？當民進黨政府努力去中化、減低古文教學比率，立委說古文是死的沒有用，上述的例子還會再發生。