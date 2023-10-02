「神入」中共世界觀 正確解讀訊息

時序進入十月，兩岸關係即將進入深水區。十月十二日大陸對台貿易壁壘調查初步結果即將公布；十一月卅日對我聚碳酸酯的反傾銷最終判決將出爐；還有甚囂塵上的ＥＣＦＡ終止與否。大陸上述每個經貿舉措，都將造成台灣經濟的動盪及兩岸經貿關係的改變。

就以十天後就要見真章的貿易壁壘調查來看，依據陸方「貿易壁壘調查規則」第卅三條，陸方若判定貿易壁壘成立，可採取手段包括雙邊磋商、多邊爭端解決機制及其他適當措施等。但在目前兩岸關係下，陸方願意與我雙邊磋商的可能性微乎其微；在不願意將兩岸問題國際化前提下，也不可能將此案提交世界貿易組織的多邊爭端解決機制。因此，各界研判，陸方認定台灣違反公平貿易前提下，可能採取對等商品制裁或是跨項目制裁。當然，亦有一種可能，是僅公布調查結果，但不急於提出制裁方案。

依照迄今陸方透露的訊息，台灣被認定違反公平貿易的可能性相當高。值得注意的是，大陸一方面對台祭出各種經貿制裁，並增加軍機繞台頻率；但另一方面，卻又對台持續提出融合發展政策或所謂惠台措施，同時釋放希望擴大兩岸交流意願。許多論者認為，這是陸方一貫的經濟、軍事極限施壓及和戰兩手策略，藉此壓縮台灣選擇空間。然而，解讀陸方政策思維，必須「神入」（empathy）中共的世界觀、價值觀，才能確實掌握其舉措背後真正目的。

基本上，作為對台政策的頂層邏輯，中共十九屆六中全會提出的「對台總體方略」，清楚揭露了其對台經貿戰略，主要包括：一、解決台灣問題必須在大陸發展進步的基礎上；二、透過交流促成融合發展，並爭取台灣民心；三、新型兩岸關係必須「以陸為主」。

基於此，可以推斷，大陸當局現階段要面對的外部問題，主要是以美國為主的西方國家的圍堵與封鎖；內部要面對的是經濟下行壓力下就業等諸般問題，解決台灣問題並非大陸現階段的當務之急。

其次，兩岸的產業合作，有助大陸邁向高質量發展、科技自主創新及產業升級轉型。最後，兩岸關係的穩定及兩岸經貿紐帶的維繫，有利於大陸對台政策的施為。

對大陸來說，無論是貿易或投資，台灣市場占比都不大；因此大陸和台灣要求經貿上的實質平等，政治意義都大於經濟意義。大陸當局一連串的軍事、經貿舉措，其真正的意涵還是為了促談。此時大陸最期待，亦最符合其利益的，是與美國等西方國家甚至台灣，一同管控分歧，進而深化合作。對大陸來說，建構一個具操作空間的兩岸經貿結構，才符合其利益。因此，如何正確解讀訊息，以多維辯證的思維因應接下來的兩岸經貿變局，才是爭取台灣利益的最佳方式。