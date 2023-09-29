沒有快樂的老師 何來快樂的學生

昨天是教師節，好友都祝我教師節快樂，我們老師卻一點也快樂不起來。

前兩天我看了YouTube裡的一段影片「為何華人流行打罵教育，歐美流行愛的教育？」提到，國外雖然零體罰，可是學校卻有專人處理上課搗蛋的學生；一旦有學生影響老師上課且制止無效，立刻會被帶離教室以免影響老師上課，嚴重者甚至晚兩個小時放學，或星期六來學校寫作業，在家自學等等，讓老師可專心在教學上。

前兩年，我當三年級導師時運氣不好，剛好三年級的「英雄好漢」大多集中在我們班。當時我們班有「五大天王」，我每天除了上課之外，還要拚命維持上課秩序。

每次上課時，有一個一直跟我頂嘴、有一個沒事在那鬼叫、有一個在教室四處遊盪；剩下二個不是在捉弄同學就是在跟同學吵架。每當我好不容易制住一人，結果另一邊又吵起來了，我感覺自己好像在打地鼠。教了一個學期後我感到身心俱疲，實在受不了只好跟學校請假（感謝學校還願意讓我請假），聽說後來我們班兩年就換了八位導師。

我保證以上所說全部屬實。最後我像懦夫一樣地逃走了，但問題是學生呢？其他廿幾個孩子的受教權在哪？教育部看到了嗎？而且我們學校可不是在什麼鳥不拉屎的偏遠鄉鎮，而是在最繁忙的市區。如今「恐龍家長」一堆，不會教、又太過寵溺的結果，就是孩子在家是小霸王，在學校影響全班上課。

國外有一整個團隊專門處理這類學生，反觀台灣全校只有一個生教組長。但生教組長還有很多事要做，不可能每天去處理全校老師搞不定的學生。最後就是要求任課教師要一邊教學一邊管好秩序。我就不相信教育部一大堆官員及學者，都不知國外的做法，只會把責任都推給老師。

前陣子韓國才發生教師自殺及罷工事件，可知現在老師的壓力有多大。很多老師因壓力太大、情緒失控不小心體罰學生，結果不是被告就是解聘，有的還因此自殺。一旦悲劇發生，大家只會怪教師無能，殊不知最大的凶手卻是政府。因為政府的不作為，才會形成現今的教育亂象，讓老師難以安心上課，學生受教權也受損。

為何台灣的媒體鮮少報導呢？因為我們的教育體系只能報喜不能報憂。一旦傳出某校或某班學生素質不佳上課太吵，好學生立刻轉光光、老師被申誡、校長被懲處，最後學校只會愈來愈爛，所以學校不管再爛再吵，也不可讓媒體知道。

沒有快樂的老師怎會有快樂的學生？衷心希望有關當局能體諒第一線教師的辛勞，不要每年辦一大堆研習希望把老師變成超人，而忽略了最根本解決問題的方式。