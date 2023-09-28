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棄永續發展 雞蛋變炸彈

聯合報／ 林享能／前行政院農委會主委（台北市）
農業部發布聲明表示，專案進口雞蛋的12來源國，都不使用禽流感疫苗，使用禽流感疫苗，可能造成不顯性感染且產生病毒變異，反而提高疫病風險。本報資料照片
農業部發布聲明表示，專案進口雞蛋的12來源國，都不使用禽流感疫苗，使用禽流感疫苗，可能造成不顯性感染且產生病毒變異，反而提高疫病風險。本報資料照片

筆者於民國七十八年底從外交部被徵調至農委會擔任政務副主委，專責督導畜牧十年，雞蛋產銷雖有波動，但從未發生缺蛋危機。

為確保雞蛋能穩定供應於市場，對蛋雞的飼養隻數一點都不敢馬虎；畜牧處與養雞協會密切合作，有專責同仁每天記錄蛋雞的飼養隻數變化，每周檢討一次，始終控制在產銷均衡狀態下。遇蛋雞因禽流感死亡，隨時應變；遇雞蛋過多，就協助雞農淘汰老母雞。

當時在產銷均衡尚可維持下，每遇寒暑假雞蛋消費量減少，即商請蛋商將蛋變成液態蛋冷凍使用；遇市場缺蛋，即協助加工業者及蛋商進口泰國液態蛋滿足市場需求，讓殼蛋在市面上流通，將蛋的供需維持在平穩狀態，並未有「蛋蛋危機」。農委會同仁專業、敬業、認真、負責又合群的優異表現，至今筆者內心仍心存感念。

此次缺蛋危機拖延一年餘，放棄蛋雞產業永續發展，改以大量進口解決，造成今日「雞蛋變炸彈」的局面。

其一，中央畜產會並未被賦予政府採購的功能，體制內的貿易審議委員會旨在審核進口廠商是否符合資格。

其二，食品安全的中央主管機關是衛福部，中央畜產會竟表示對法令規定不清楚，且要進口業者改產地標示，係公然違法。

其三，選擇資本微薄的一人公司授權進口，請問該公司是否有業務員能與巴西出口商溝通？有無相關市場通路、冷鏈、卡車？如有貿易糾紛，該公司能否處理？

其四，既是光明正大進口，為何拒公開進口資訊？包括中央畜產會貿易審議委員會之會議記錄、進口資料、倉庫存放、供應計畫等，傲慢拒絕地方政府的查詢，為何不敢見天日？

其五，巴西蛋究竟是何養雞場？蛋品有無重金屬及抗生素殘留？生產日期是否誠實登記？事先有否提供予貿易審議委員會？

其六，浪費公帑大量進口巴西蛋來做堆肥，浪費民脂民膏，如何解釋？

筆者的迷惑，也是目前消費者的存疑，農業部何不光明正大講清楚？筆者無意指責，只是以一位農業界退休的老兵，提出內心的感受罷了。

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