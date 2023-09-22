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每個座位都是博愛座

聯合報／ 詹志超／高中教師（台北市）
圖／季青漫畫
圖／季青漫畫

作家李昂在臉書批年輕人在台北捷運博愛座卻不讓座，再度引發博愛座存廢爭議。博愛座讓或不讓、坐或不坐，我以為不應有「道德壓力」，也不宜「偽善」。

博愛座通常設置於車門附近，概念來自北歐地區的無障礙環境。基於安全與人權，全世界幾乎所有的大眾運輸系統都設有博愛座，孕婦、小孩、老人和殘障人士可以優先乘坐，沒有硬性規定必須禮讓，完全是發自內心。

如果捷運或公車上人潮不多，而且沒有老弱婦孺，此時暫時先坐在博愛座是無妨的。一旦有老弱婦孺上車，主動讓位應是每個人都可以做到的。倘若坐的並非博愛座，但是有老弱婦孺上車時，仍宜主動讓位。大家要建立「每個座位都是博愛座」的觀念，每個人心中都要有博愛座和體恤老弱婦孺的道德認知與文明表現。

博愛座究竟能不能坐？我們不該因為道德的壓力，寧可讓博愛座空著卻不敢或是不願坐；該讓座時主動讓座，不僅能發揮座位的功能，更能充分發揮設置博愛座的意義與目的。

博愛座 讓座 捷運 李昂

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