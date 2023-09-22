博愛座2.0 把座位留給需要的人

作家李昂又掀起博愛座存廢論戰。這些年，正義之士的「長輩」，教訓「表象上」沒有讓座的「年輕人」，這類讓座議題不時占據新聞；許多可能是沒被禮讓的長者或是「正義魔人」，與不讓座的乘客理論甚至叫囂，屢見不鮮。

博愛座的原意為Priority seat（優先座位），原本是要優先讓「比較有需要的人坐」，而不是單純只為「老弱婦孺」的專屬座位。博愛座的教育過程原本是良善的，希望藉由「標籤化」，如座位顏色或文字提示等「明示符號」的操作，靠符號標籤的「強制性」讓禮讓的習慣能深植人心，慢慢教化民眾，大多人也都培育了讓座的ＤＮＡ。

但「博愛」的狹窄含意卻限縮到「老人孕婦」；有些人外表看不出來老，或非常累的人、不能久站的人、有病痛、懷孕初期；又或有種種難以簡單說出原因，但就是必須小坐一下的人們，卻因為博愛座符號的簡單化，讓這些人不敢坐。如果學校和家庭教育，已經成功培養台灣大多數人良好的個人素養，那「２．０版的博愛座」，應該是將禮讓和博愛的精神化為內在行動，同時相信大家都是因為真的需要坐而坐，等真正需要坐的人出現了再讓座就好。

當少子化與老人社會到來，少數博愛座可能也會不夠。具像標示的「博愛座１．０」時期，約束了不守規矩的乘客；而社會公德心進化到更高層，「博愛座２．０」的願景，就是眾人能禮讓座位給「需要的人」即可，同理心的相信坐著的人就是該坐的人，不再計較。

當「計較博愛座該誰坐」的現象愈少出現，就表示「博愛座精神」更深化普及了！