食品安全是政府的基本責任，也是人民的基本權利。食安不僅關係到人民的健康，也影響到國家的形象和競爭力。然而，近年來我國食品安全問題頻傳，甚至如今出現物資供應短缺的問題，從塑化劑、毒油到現在雞蛋的問題，這一連串的事件不僅使人民對政府的信心嚴重受損，也重創了台灣食品產業的聲譽。

二○一六的總統大選中，蔡英文打著「食安五環」政策號召，向民眾承諾要從源頭控管、重建生產管理、並加強查驗、加重黑心廠商責任和全民監督食安，打造正港健康、實在、吃得安心的「台灣味」。那麼在經歷執政近七年多後，我們來審視這些政策究竟落實了多少？政府是否真的能夠作為人民食安的守護神？

蔡總統任內成立了相關局處也建立了制度，看似完善的措施是否真的有效呢？結果恐怕是未盡理想的。由先前國內的農藥標準放寬、戴奧辛毒雞蛋事件，再來國外進口食品管理，如萊豬進口、巴西進口蛋等傳出爭議，還有重複上演廠商篡改食品期限的問題，到目前過期蛋流向不明，一再暴露出政府管控和危機處理的不足，也顯示了蔡政府「食安五環」政策的缺失和漏洞。

農委會升格農業部後效能有提升嗎？看來也是一大問題，近日看著農業部長對於國人重視的巴西進口蛋問題上說詞一再反覆。我們真的該好好思考，一個連蛋都管不好的政府，如何能讓人民相信它可以為全體國民把關健康？「食品安全」不該淪為政客的選舉口號，當這個政府連基本民生問題都無法處理之際，那就是人民該將之下架的時刻了！