扼殺競爭力的雙語政策

這幾天賴清德被詢及所謂的雙語政策，不斷跳針似的以兩點回答質疑：執行有偏差，但為強化競爭力仍要執行。先論執行有偏差。現在的「雙語政策」與原先的英語教學最大的差異在哪裡？不就是要以英語來做為教學語言，並且從少數「不重要」的科目開始，漸漸擴展到所有科目（賴先生早就信誓旦旦，要以新加坡為典範），而且在高教部分更是要不顧一切加速進行。而最令人髮指的中文系以英語教學的「執行偏差」，不但在各校已經積極展開，而且在南部某國立大學，不到廿位員額的中文系已經增聘了三位外國老師。

然而執行偏差的回答事實上是掩蓋政策本身所為何來的煙幕。大家關心的不是「戰術」層次「如何妥善實施」的問題，而是更高的「戰略」層次「為何要實施」的問題。以二戰日本偷襲珍珠港為例，如何把偷襲做得完美無瑕，是「戰術」層次的考量，但為什麼要有此一襲，才是屬於「戰略」層次的根本性考量。戰略（侵華侵亞）如果是錯的，戰術再好最後也是自殺。而目前這種要以英語來做為教學語言的企圖，在戰略層次就是自殺。不但不能增加競爭力，反而只會將其全面扼殺。

學習外語就像學習數學一樣，需要天分。以我在建中讀書的經驗，每次月考下來，數學及格的往往是個位數，英文也常是只有個位數的高分，其他都在七十以下。數學雖然被認為重要，但只是一個考科，而不會在每一科都考。但如今我們的英語授課政策，卻等於是在每一科都考英文。可以想見， 不具外語天分的人才，很可能在一開始就被英文能力的關卡給淘汰了。

就政策（而不是針對才情特殊的個人）而言，要提升競爭力，最重要的途徑是強化國家語言，這是美日法德等先進國家等奉行不渝的最高準則。我們都知道美國大學沒有入學考試，但是ＳＡＴ和ＡＣＴ卻扮演了類似決定性的角色。ＳＡＴ只考兩科：數學與英文。數學題目並不難，但英文對考生卻是高度的挑戰（相對而言，我們大學學測的國文科卻甚為「平易近人」)。近年來採用度已與ＳＡＴ並駕其驅的ＡＣＴ所考的四科中，兩科是本國語文，而其分量與另兩科（數學及科學）的比重也相同（若加考寫作則語文的比重更高）。

如果以一般市井小民的說法，「語言就是個工具，學那麼多或那麼難幹什麼」，那麼美國人就是傻子。然而，美國人才真正了解國家語言的意義：那是競爭力的根本。對國家語言有高度的掌握能力才是有競爭力（也就是吸收知識、批判思考、想像創造等三種能力）。如果聽任國家語言的程度崩壞，而異想天開想以外國語言補足之，那就是競爭力的自殺。最後一定是兩個語言雙輸而知識的學習崩盤的結果。

我與賴清德都是新北市萬里國小的畢業生，他應該很清楚這種以英語做為教學語言的政策會進一步扼殺偏鄉孩子的未來，然而更大的問題則是跨越城鄉階級的普遍性問題：扼殺整體社會的競爭力。如此賴先生為何還執意為之？