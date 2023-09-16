普、金通聲息 恐開啟新冷戰版圖

近日，應俄羅斯總統普亭之邀，北韓領導人金正恩自平壤搭乘「太陽號」火車到海參崴舉行二人峰會，雙方會談了約四十分鐘，受到世界矚目。此際，美日韓三國透過衛星時時刻刻觀察，並掌握普、金二人隔了四年五個月之後的又一次會談。

普亭和金正恩此次碰面的主題設定在武器交換。受到俄烏交戰影響，俄羅斯的砲彈陷入短缺，此刻需要北韓的援助；北韓則在偵察衛星和核潛艇領域技術落後，因此需要俄羅斯的指導。

這次兩人見面同氣相求，一拍即合。主要原因是，南韓總統尹錫悅上台一年多以來，不僅緊握美國總統拜登、日本首相岸田文雄的手，並且組成美日韓三國軍事聯盟對付北韓，且尹錫悅屢屢公開發言對北韓採取強硬態度，願意接受金正恩的任何挑戰，等於要金正恩投降。

這期間，南韓成了武器輸出大國，尹錫悅親訪烏克蘭，不僅向總統澤倫斯基承諾提供武器等各種協助，南韓還將輸出波蘭戰車等各種武器。尹錫悅並把俄烏戰的罪責歸為俄羅斯單方的侵略。這當然引起普亭不爽，覺得尹錫悅在搧風點火，找來金正恩「痛打尹錫悅一拳」以表達不滿。

尤其，金正恩方面若得不到俄羅斯和中國兩位大哥的首肯，就無法向南韓採取攻勢。這次金正恩的團員除了妹妹金與正在旁外，全都是軍事將領或軍事專家，可充分解讀訪俄目的在軍事合作。而這次之所以讓美日韓關注普金會談，也是因為二人的具體武器交易。

緊接著金正恩將出席二十三日在杭州舉行的亞運開幕典禮，一般預料，屆時會有「習金會」。金正恩會讓習近平知道「普金會」的成果，並進一步要求舉行中俄朝三國軍事演習，以便對抗美韓日三國。

此次普、金會談，對抗尹錫悅與拜登會談意味濃厚。若中共也加入，自然就回到「美韓日」和「中俄朝」新冷戰版圖。如此一來，無法遏阻俄烏戰、兩韓戰及兩岸戰三地開花的可能性。

有趣的是，美國政府認為俄羅斯和北韓違反聯合國的決議案，因此要制裁。尹錫悅政府則指出俄朝武器交易，嚴重威脅朝鮮半島的穩定與安全，要俄朝付出代價。

對台灣而言，總統大選的重要議題之一是和平與戰爭。兩韓政策上，尹錫悅的「硬碰硬」與文在寅的「和平對話」誰會得勝？

看來，兩韓愈來愈不安，對兩岸來說未必是好事。