「藍白地方」包圍制約「綠中央」

雙城論壇甫落幕，台北市長蔣萬安展現高人氣政治魅力；無論是個人政治形象、親民作風、務實風格及自信氣度，贏得兩岸民眾的高度評價，尤其大陸新媒體對其讚譽有加。相對於遴選官派的大陸地方首長，民主直選市長更具領袖及群眾魅力。蔣在論壇中五度倡議「雙城好、兩岸好」，凸顯論壇兼具城市治理意涵以及兩岸和平穩定機制作用。

國民黨在近年兩次地方選舉，贏取三分之二縣市長席位，尤其去年重新執掌台北市。若能有效整合「藍白無」（無黨籍）執政之地方政府，不僅可發揮全台地方政治領導角色之「示範效應」，也可善用區域治理平台促進兩岸城市交流。當「藍白無」地方包圍「綠中央」，即產生「孤島效應」，隔離民進黨執政的中央，進而「倒逼」綠兩岸路線向藍白靠攏。

蔡英文主政後拒不接受「九二共識」，主張不預設「政治前提」重啟兩岸對話；又標籤化「九二共識」是「一國兩制」，提出「對岸鄰國論」、「兩岸互不隸屬論」，壓縮「九二共識」作為兩岸「創造性模糊空間」，致台海安全風險係數一再升高。

目前大選支持度最高的賴清德，曾提出「務實台獨論」、「台灣不是中國的一部分」、「兩岸關係是國際關係」、「台灣是主權獨立國家」、「不必變更國號」、「不必宣布台灣獨立」。賴視「維持現狀」等於「務實台獨」，台灣與中華民國是主權獨立國家概念相同；如此偷龍轉鳳、混淆政治概念及語詞，致中華民國作為兩岸和平穩定框架緩衝作用逐漸消失。

蔣萬安若能善用雙城論壇為平台，即可產生示範效應，建構藍地方執政區域治理平台以進行兩岸城市交流。以北市推動滬台交流經驗為典範學習基礎，鏈結其他「藍白無」執政縣市首長，共同力推兩岸城市交流，可創造兩岸善意並化解敵意。

國民黨可藉由雙城論壇產生學習示範擴散效應，倡議藍白無共推兩岸城市交流，提升城市治理品質及促進兩岸和平。若「藍地方」包圍「綠中央」策略奏效，支持兩岸開展多元化及良性交流，即可緩和兩岸緊張對立，避免台灣陷入戰爭邊緣風險。一旦民進黨執政的「綠中央」陷入「藍地方」包圍，這將對「綠中央」兩岸政策的決策及執行造成制約。

「藍白無」區域治理平台與大陸進行城市交流，固然提升地方治理及促進兩岸和平，然仍有「雙面刃效應」；不僅將切割「綠中央」與「藍地方」兩岸政策一致性，同時也會升高政黨對立、統獨紛爭。故「藍綠白」應召開國是會議加強政黨協商以凝聚「台灣共識」，這是任何執政黨難以推卸之責任。