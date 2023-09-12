科技．人文聯合講座／數位消費下的小費文化

早年在美國就學時，每次用餐結帳前，總得花些心思，計算一下該給服務生多少小費。彼時，普通的服務給十％至十二％，較為貼心的服務就會考慮十五％至十八％，若給廿％可能是把水杯打翻，需要額外的勞力服務。

決定小費百分比後，就要以心算或紙筆試算一下大致金額。即使是刷卡結帳，往往也是離去前另將現金小費留在餐桌，以表謝意。然而，如此經典的場景，現今在美國竟然已不復多見。最近到美國參訪，發現在數位消費型態轉型及新冠疫情衝擊下，小費文化與卅多年前已大不相同。

首先，它的計算不再那麼費神，因為店家往往透過結帳系統自動計算，在帳單上羅列三個建議百分比，以及對應的小費金額。結帳時只需順手一勾，或者在行動裝置上點選你所要的百分比即可完成。雖然它也提供消費者可自行決定小費額度的選項，但絕大多數的客人還是從三個建議值中選一項。

其次，小費節節高漲，最低已由十五％起跳。試想，當店家可以提供消費者建議值時，誰會自打嘴巴，從最低的十％開始呢？故店家所列的三個建議值可能是十五％、十八％、廿二％，或是十八％、廿％、廿五％，或是直接從廿％起跳。聽說在疫情嚴峻時，最高的建議值還曾飆到卅％，甚至更高。回想起來，當時餐飲服務人員在生計上受到極大衝擊，多一些服務費也是人情之常。

再者，行動裝置上點選小費百分比時必須眼明手快，以免點錯選項，徒增困擾。當店家使用行動裝置結帳時，螢幕上排從左到右會羅列三個建議百分比，下排則提供消費者可自行客製化的選項。當消費者想點選最小百分比時，直覺會選最左邊的選項，但有些店家會將最高百分比放在最左邊，一不留神，可能就點高了。或者，不少消費者會選建議值的中間選項，但有些店家會將最高百分比放在中間，那可能也點高了。又或者，消費者為了表示對貼心服務的感激，想選最高建議值時點選最右邊，可能反而選到最低建議值而失禮。

最後，臨櫃服務也開始酌收小費。例如，某連鎖咖啡店臨櫃點餐結帳時，螢幕就跳出一元、三元等小費選項，到底要殘忍拒絕，或者忍痛割愛，考驗著消費者的臨場機智。小費收在服務之前，似乎不符美國傳統小費文化，因為小費是要看服務的好壞程度來決定。這樣的作法，似乎是反其道而行，看看消費者給的小費有多少，服務生再給予相對的服務。曾在新聞報導讀過，有人因臨櫃點餐不給小費而看到服務生的長長臭臉。

雖然小費文化見仁見智，但我們入境隨俗，對他人的服務要適時以小費表達謝意。在美國，很多服務生的基本薪資並不高，消費者所給的小費是極重要的收入來源。因此，消費時該給小費一定要給，額度上只要不當冤大頭，那一切就算功德圓滿。

（作者為台灣大學資訊工程系教授）