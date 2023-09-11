科技．人文聯合講座／樹木與樹人

我們的傳統文化裡十分重視教育，因此《管子．權修》提到：「十年之計，莫如樹木；終身之計，莫如樹人。」俗語說「十年樹木，百年樹人」，比喻教育對於個人一生與國家興衰的重要。「教育」一詞出自於孟子，「君子有三樂，而王天下不與存焉。父母俱存，兄弟無故，一樂也。仰不愧於天，俯不怍於人，二樂也。得天下英才而教育之，三樂也。」孟子將教育優秀人才視為三種樂趣之一。但是，西方學校制度引入東方之後，的確與昔日傳統教育方法不同。傳統科舉制度透過經典學習，接受層層考試，學優則仕，位居廟堂治理國家，從經典學習到治國，一脈相承。

西方「教育」的原意如何呢？英語education，出自於法語éducation，其根源則是拉丁文的educare，本意為從內而外引發受教者的內在能力。英文的education一詞，除了運用於教育小孩、年輕人之外，也適用於養蠶、飼養動物，十分廣泛。

我們尊稱孔子為萬世師表，漢代獨尊儒學，經典學習成為教育核心。但我們卻忽略《論語》這部經典著作，出自於孔子一生的知識傳承、轉化與運用的直接經驗所得。孔門弟子接受教育的歲月十分漫長，孔子早年講學、中年仕魯治國有成，隨後不得志而周遊六國，弟子大多隨侍在側。特別是十餘年的流浪生涯，孔子與弟子共同體驗現實生活，在顛沛流離、理想與現實的拉扯當中傳授知識與淬煉人格，過宋國遇見桓魋險遭加害，在鄭國走失如「喪家之犬」，受困於陳蔡絕糧七日依然「弦歌不衰」。孔子指出：「知者不惑，仁者不憂，勇者不懼」，乃是他周遊列國所得感悟，教育所得與現實印證的智慧結晶。孔子以春秋的文化傳統、國情、時局作為教育素材，帶領三千弟子周遊各國。這種壯舉與佛陀率領僧團雲遊各國宏傳教義，耶穌帶著使徒到各地傳布福音，三者皆蔚為人類教育文明史上的一大奇觀。

我們現實的學校教育，是以固定場所為施教範圍。古代則有讀萬卷書，行萬里路，讀書、識人、識事方為教育之根本。歐洲所說的「教育」主體除了教師、師傅，還包括著「世間」（world）、環境（circumstance）。「世間」看似簡單語彙，其實廣泛地指人的存在、生活的事物。世間、環境作為「老師」來教育學子，現代學校教育普遍缺乏。這兩種教育涉及人際關係、大自然、社會制度、人文風俗、政治現況以及國際局勢，這些都是教育場域裡的「教師」。法國學者涂爾幹認為教育必須要有其方法，也就是「作為實踐的教育」（pédagogie），亦即教育學，很顯然地我們的學校教育在於後者。

日前在校園散步，落葉滿地，昂揚挺立的樹木偉然成林。忽覺古人以樹人比喻教育其來有自，用心呵護，終須經歷狂風驟雨、酷暑嚴冬、晝夜溫差，一棵巨樹必經大自然不斷淬煉方能成材。每一個國家有其教育的基本方針，終不離培育獨立個體成為完整社會人的教育基礎。

少子化是台灣教育的一大危機，嚴重到被視為國安問題，少子化浪潮改變了既有教育生態，至於教育本質的深化呢？或許是我們應該深刻反省的地方。（作者為亞洲大學現代美術館館長）