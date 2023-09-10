星期透視／期待政策論辯成為選戰主軸

英美式民主標榜「贏者全拿」，但激烈的選舉競爭卻未曾產生嚴重的社會對立。學者解讀，這是因為在言論自由與結社自由的基礎上，西方社會建構了堅實的多元利益體系，使得選舉獲勝的一方，事實上只是各個不同利益的「共主」。為了爭取這些不同利益的認同，選戰過程強調政策論辯，以與競爭對手產生差異，讓選民易於判斷抉擇。因當選者與支持者無封建社會的領袖隨附關係，政權形同利益聯盟，溫和妥協的施政滿足了各利益，也避免社會因選戰激烈而深化對立。故而，長久以來的理性政策論辯，被視為西方民主的重要表徵。

台灣民主發展於國家分裂的格局下，自有全國性選舉以來，國家認同的幽靈與因此衍生的省籍、語言、藍綠、南北等議題，便占據大部分的選戰話題。社會的兩極化，使西方民主所立基的多元競爭環境，在台灣只能出現於有限時空。缺乏多元的競爭環境，政策論辯在台灣選戰中無發揮空間，各參選人雖行禮如儀端出政策白皮書，但多是聊備一格，不僅選民不關注，參選人對內容也常一知半解。由於缺乏強勢團體監督，當選後政策承諾很少被認真執行，更使選民認知選戰談政策不必認真聽。反正選戰一到，國家認同又會被端上檯面，藍綠選民自然會各自歸隊。

然而，「談政策不重要」的設想，在這次總統選戰似乎出現了微妙變化。國民黨提名的侯友宜在接連提出放寬巴氏量表、老人健保免費、富人稅等政策主張後，支持度似乎些許提升，調查顯示已超前民眾黨柯文哲，且差距有擴大跡象。國民黨朱主席因此喜不自勝的說，侯因「具體政見，讓大家都有感」，而使得支持度提升。

若說「談政策不重要」的設想已然改變，似乎也言之過早。因為同一民調顯示，承接民進黨諸多失政責任的賴清德，並未因侯的提升而失分。但仔細觀察，不排除某些客觀條件的改變，有可能將政策討論逐漸推向舞台中心。

美中對抗的激烈化，預料讓不少台灣人民體會，大國博弈讓台灣很難掌握自主空間。故而，過往「抗中保台」的自信心，在這次選舉似乎只剩得過且過的心態。如果「芒果乾」不能為綠營凝聚選票，綠營的傳統支持者便可能轉向以「政策」為支持依據。當初韓國瑜以「人進來、貨出去、高雄發大財」成功插旗深綠選區，便已引起許多綠營人士警惕。

此外，郭台銘若真以獨立人士參選，在政策論辯上激起的波瀾將十分可觀。郭無政黨組織奧援，破毀承諾又將招致猛烈批判，且行事作風還有不少瑕疵，只能不斷丟出政策主張合理化參選動機。但郭無政黨包袱，也不必顧慮立委選情，提出的政策見解必然刀刀見骨。過往提出恢復核四發電與簽訂和平協議只是牛刀小試，未來若類似議題又不斷拋出，其他參選人很難迴避。尤其，在現今自媒體發達的網路時代，郭若真有二十家公關公司協作，何愁議題論辯不會成為選舉焦點？（作者為文化大學退休教授）