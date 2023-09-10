大直樓塌 缺安全思維

前夜北市大直樓塌，初步研判是鄰近工地連續壁支撐出現問題，導致臨宅地基掏空而使建築物傾斜沉陷。

一般在都市密集區域的地下工程大多採用連續壁工法，主因是基地狹小，沒有空間做明挖邊坡。連續壁工法在國內已使用數十年，不是什麼高深的技術，但連續壁施工如果失敗往往會造成鄰房之損害，甚至影響整個建築工程的成敗。

本案造成爭議與矚目的焦點，不在技術問題，而是在建商與政府機關處理問題的態度與作法。民宅傾斜龜裂的發生已是警訊，建商卻絲毫不在意，台北市都發局在民眾陳情後，於七月六日發出「經建方會同監造方現場會勘標的無危害公共安全之虞，並認定非屬施工損害‧‧‧本局不予以列管」的公文，更凸顯政府機關缺乏「安全思維」。

民宅出現裂縫、滲水、位移等問題是事實，但都發局建管處卻因「地下工程尚未全面開挖」、「建方會同監造方現場會勘標的無危害公共安全之虞，並認定非屬施工損害」，並未找第三方公正機構勘查，就認定無安全危害之虞，這也未免太草率了，難怪樓塌後會造成民意沸騰。

最扯的是建商在事發後，居然拿不出觀測系統的資料（用來觀測地層位移與呈現地下水高度的資料），對比之前與民眾協商時，撇清責任的說法：科學的觀測資料都顯示無危害公共安全之虞，非屬施工損害，實在是一大諷刺。

以現有資料來看，建商以開挖十一點九五公尺的方式避開結構審查（六都中，台北市、新北市、台南市、高雄市均規定地下層開挖十二公尺須審查結構），在危險性工作場所審查及檢查辦法中，也規範的相關「丁類場所」營造工程，必須經過施工安全評估審查。「丁類場所」涵蓋建築物地下工程之施工（開挖深度達十八公尺以上，且開挖面積達五百平方公尺之工程），此案工地因為開挖深度與開挖面積均低於規範值，亦毋須經「丁類場所施工安全評估」。建商對法規的熟稔度，不亞於專業技師或顧問機構，相信在規畫設計上，亦有其專業度，所以應該不必去深究其是否專業技術不足，關鍵在於連續壁施工的安全計畫與執行的落實度。

針對連續壁施工，有幾項可以改進的作法：一、連續壁工程專業廠商制度的建立，因為目前並無任何規範，導致施工廠商良莠不齊，工程品質難以控制；二、連續壁施工機械駕駛與操作之證照制度必須落實（類似吊掛作業一機三證的制度）；三、施工計畫書的製作與落實，建築工地的施工計畫幾乎是抄襲沿用其他類似的建案，且施工中工序步驟的落實又付之闕如，常是造成意外的主因。

連續壁施工不是高深的技術，但施工過程中，地質鑽探、施做導溝、鋪面打設、穩定液調配注入、開挖單元、吊置鋼筋籠、澆灌高抗滲混凝土、整周施作完成等，每道工序都必須穩當落實，不容投機取巧，而地下工程施工時，觀測系統所呈現的地層位移與地下水高度的資料，更必須每日檢查，若有異常須立即應變改善。營建工地「安全第一」的告示與招牌不只是用來宣告而已，必須落實到所有工作者的「安全思維」內，才能確保類似案件不再發生。