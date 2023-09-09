北市大直一處建案工地因施工不慎，導致鄰屋塌陷意外。內人娘家即大直街九十四巷住戶，已暫時安置旅館。好在當時居民聞訊及時撤出未釀慘禍，但後續賠償與責任追究仍是漫漫長路。

無獨有偶，住家社區一旁空地不久前售出，據說地主準備起厝蓋大樓，部分鄰居深怕施工損及自家安全，積極展開住戶聯署，希望委由建築技師預先實施結構安全檢驗並留下公證紀錄，以備萬一發生災損能有求償依據。

台北是個盆地，但三百多年前曾是與海相連的湖泊就乏人探究，清代康熙「諸羅縣志」與郁永河「裨海紀遊」都有類似描述，只是百年來聚落發展，到處都蓋滿高樓了。

這次肇禍的建設公司，監察院披露多筆政治獻金紀錄，是否是仗著政商關係良好，就投機取巧偷工減料尚待調查，但全台還有多少監造品質不佳的工地，散布在各處？

環境永續、居住正義總是政治人物誇口的遠大目標。但若連棲身之所都要不時在工程機具噪音中提心吊膽過日子，無法安居談何樂業？業者開發土地與政府發照管理，務請確實依法行政，且拿出專業與良心，才是人民萬幸。