低薪又窮忙 累得只求活著

聯合報「貧窮台灣」系列專題報導，引人省思。在貧富差距不斷擴大的當今社會，貧窮是許多底層人們想要努力擺脫，卻難以翻轉的宿命。

窮忙悲歌讓人不勝唏噓。在聯合報數位版「測你是窮忙族嗎？算算看你的薪水等級落在哪？」我測得的結果是：有百分之七十的受雇員工總薪資高於我所在的區間，有百分之二十的受雇員工總薪資低於我所在的區間。嗚嗚，我果然是低薪窮忙族。每天上班忙碌得像打仗，老闆給三萬的薪資卻要求做月薪十萬的工作，下了班往往感到整個人被掏空。

「廢掉一個人最隱蔽的方式，是讓他忙到沒時間成長。」「台積研發六騎士」之一的楊光磊道出許多上班族的痛處和心聲，「有意義的忙碌往往不是問題，怕的是奴忙、窮忙、瞎忙、左心右亡的忙。」在日日奔波窮忙的迷惘中，失去了價值、澆熄了熱情、荒廢了夢想，無力改變，無法成長，陷於無止境低薪窮忙的迴圈，墮入上班地獄，人生猶如行屍走肉，失去靈魂。

低薪貧窮，是許多勞工心中的痛，多少人忙到沒時間休閒，有的加班，有的兼職斜槓，只有這樣才能求得溫飽。大陸音樂製作人高曉松說：「生活不只眼前的苟且，還有詩與遠方。」然而，貧窮人的生活沒有詩沒有遠方沒有未來，只有眼前的苟且偷生。

低薪貧窮讓人不敢退休，筆者有兩位七十歲的同事，因為三、四十歲的兒女還住在家裡，低薪買不起房無法搬出去自立門戶。同事說，以後那間老公寓就留給兒子，至於女兒，如果未婚，還真的不敢想能去哪裡？

台灣的低薪已成國恥，低薪環境下衍生許多慣老闆，罔顧員工利益，於是貧窮世襲，階級複製，有錢人愈有錢，窮人愈窮。儘管經濟成長數字亮麗，執政者更誇口經濟是二十年來最好，但低薪窮忙，通膨，貧富差距，這才是人民最直接而無奈的感受。

台劇「做工的人」有句台詞：「我們房子一棟一棟的蓋，很有成就感，可惜，沒有一棟，我們有辦法搬進去住。」這是低薪窮忙的無限悲歌。這座美麗的寶島，曾經台灣錢淹腳目，如今，在城市光鮮亮麗的表象下是許許多多的貧窮、不堪、眼淚、居無定所、難以逾越的階層……

聯合報報導振聾發聵，但願能喚起社會力量，促進階級流動。