聽新聞
test
0:00 / 0:00

低薪又窮忙 累得只求活著

聯合報／ 李亞琪／服務業（台北市）
貧窮台灣，高齡者，銀髮族，街頭老人。記者林澔一／攝影
貧窮台灣，高齡者，銀髮族，街頭老人。記者林澔一／攝影

聯合報「貧窮台灣」系列專題報導，引人省思。在貧富差距不斷擴大的當今社會，貧窮是許多底層人們想要努力擺脫，卻難以翻轉的宿命。

窮忙悲歌讓人不勝唏噓。在聯合報數位版「測你是窮忙族嗎？算算看你的薪水等級落在哪？」我測得的結果是：有百分之七十的受雇員工總薪資高於我所在的區間，有百分之二十的受雇員工總薪資低於我所在的區間。嗚嗚，我果然是低薪窮忙族。每天上班忙碌得像打仗，老闆給三萬的薪資卻要求做月薪十萬的工作，下了班往往感到整個人被掏空。

「廢掉一個人最隱蔽的方式，是讓他忙到沒時間成長。」「台積研發六騎士」之一的楊光磊道出許多上班族的痛處和心聲，「有意義的忙碌往往不是問題，怕的是奴忙、窮忙、瞎忙、左心右亡的忙。」在日日奔波窮忙的迷惘中，失去了價值、澆熄了熱情、荒廢了夢想，無力改變，無法成長，陷於無止境低薪窮忙的迴圈，墮入上班地獄，人生猶如行屍走肉，失去靈魂。

低薪貧窮，是許多勞工心中的痛，多少人忙到沒時間休閒，有的加班，有的兼職斜槓，只有這樣才能求得溫飽。大陸音樂製作人高曉松說：「生活不只眼前的苟且，還有詩與遠方。」然而，貧窮人的生活沒有詩沒有遠方沒有未來，只有眼前的苟且偷生。

低薪貧窮讓人不敢退休，筆者有兩位七十歲的同事，因為三、四十歲的兒女還住在家裡，低薪買不起房無法搬出去自立門戶。同事說，以後那間老公寓就留給兒子，至於女兒，如果未婚，還真的不敢想能去哪裡？

台灣的低薪已成國恥，低薪環境下衍生許多慣老闆，罔顧員工利益，於是貧窮世襲，階級複製，有錢人愈有錢，窮人愈窮。儘管經濟成長數字亮麗，執政者更誇口經濟是二十年來最好，但低薪窮忙，通膨，貧富差距，這才是人民最直接而無奈的感受。

台劇「做工的人」有句台詞：「我們房子一棟一棟的蓋，很有成就感，可惜，沒有一棟，我們有辦法搬進去住。」這是低薪窮忙的無限悲歌。這座美麗的寶島，曾經台灣錢淹腳目，如今，在城市光鮮亮麗的表象下是許許多多的貧窮、不堪、眼淚、居無定所、難以逾越的階層……

聯合報報導振聾發聵，但願能喚起社會力量，促進階級流動。

薪資 老闆

延伸閱讀

北市中山區民宅傾斜一樓不見 記者直擊 現場瀰漫燒焦味

社會光明面報導今頒獎 聯合報獲平面特優與佳作兩大獎

新北攜手聯合報公益寫作班第5年 千人投稿、5人文字富張力獲表揚

黨產會不只追黨產 還斜槓教成語？冷僻到辭典也沒收

相關新聞

低薪又窮忙 累得只求活著

聯合報「貧窮台灣」系列專題報導，引人省思。在貧富差距不斷擴大的當今社會，貧窮是許多底層人們想要努力擺脫，卻難以翻轉的宿命...

萬物漲 給我「加薪」總統

蔡英文總統任內最後一年的基本工資審議委員會將於今日召開，若依據目前資訊，這次基本工資雖然會調漲，但漲幅大概會落在三％至三...

通膨重擊 誰理老弱族群

政府擬於明年調漲基本工資，月薪將逾兩萬七千元，時薪一八二元，雖然連八漲看似給民眾極大的福祉，但是大多數人或勞工真的有感嗎...

限制出境 讓外籍人士流浪異鄉街頭

向心夫婦因涉國家安全法等罪，被限制出境、出海而受刑事偵審，其中有關國安部分被不起訴，而洗錢罪部分又被一、二審法院判決無罪...

中、俄缺席G20峰會 地緣衝突警報

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭，將缺席今年九月九日至十日在印度新德里舉行的G20峰會。這顯示北京已經從俄烏戰爭的中立僵...

抓超速 交通安全第一步

據報導，監察院審計部以「交通死亡原因不是超速造成」，認為政府編列取締超速的設備是多餘、是浪費。請大部長官見諒，這真有秀才...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦