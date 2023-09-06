科技．人文聯合講座／中央vs.地方 民胞物與？
台灣推行地方自治已逾七十年，隨著民主意識深化，以及地方治理能力強化，自國土規畫到社區營造，這些年來著實有顯著之蛻變與優化。
之前曾論及地方治理在地理環境面之離島vs.本島差異性，而今，在行政體制面，中央vs.地方，當落到偏鄉、部落、社區…時，同樣的政府、公共政策與人民納稅錢之運用，其實踐成效卻有天壤之別。
就地方制度法之中央統籌分配款與各部會之年度重要政策引導、亮點計畫或所謂前瞻建設計畫上，已設計出一套機制與流程。惟在「補助」政策上仍有鮮明的上對下之施惠，及取悅選民與籠絡地方民意代表之實。
經常聽聞民意代表努力向中央爭取預算以回饋鄉梓；地方縣市首長也努力爭取預算，回應其選舉諾言；而鄉鎮長、區長、里長亦努力爭取預算想秀其政績…。也因此，吾人對政府施政之功德，已被扭曲的「預算數字」誤導。上自軌道建設，美術館、博物館、音樂廳、圖書館、體育館，下自鄉鄉有快速道路、村村有漁港、班班有冷氣…。
且看十多年前全國蚊子館的調查，今已成書架上的一本報告。似乎，決策者、選民對納稅者撒出的錢均無感。此外，為了爭取額外的大筆中央經費「補助」，且不論地方配合款之可性行與務實性，似乎「新聞性」更重要。此也造就了地方建設經費補助，淪為高層之恩寵與賜予，且多以「億」為單位。
許多中央公務機關預算一年含人事費不到三、四億，但只要透過特殊爭取獲得青睞，地方單位其一年的硬體建設經費得以超過數十億或更多，這樣的體制層級與環境承載之不對等，更遑論基層人員幾乎沒有消化吸收妥適營運執行之能量與時間。
一將功成萬骨枯，造成基層人員之高流動率，且經驗無法累積承傳。當意外的「預算經費」送上門來，只感嘆地方基層之思維、視野均未開，也欠缺技術進步之養成時間。
基層人員訴苦：「不要再給我錢了」，但那是上位者之政績！結果但見資源加倍了，檢核成果不僅未進步，反而倒退。曾見數億的小學環境空間改造，採用最高級的空調設備，而離島偏鄉之部落只要五萬元之甘露，卻開心地同心協力開創出其在地文化傳承與傳統技藝之復甦。
不為什麼，錢多少不重要，卻在乎其成就感與榮耀感，而那些最受青睞之大經費大建設，在限期完工之壓力下，只淪為表層之妝扮，皮層之下完全缺少了內在的地方魂魄。曾問那些對地方有感之主事者：「我們不要太多錢，但希望可以獲得可持續之合理關照，讓我們得以自我成長成就…」。
自五萬到五十億，在那無數個「○」之間，卻道盡了數不清的中央vs.地方之故事，而百姓該如何詮釋民胞物與之真相？
（作者為中國文化大學景觀學系主任）
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