詐騙集團拉車手 已深入校園

近日高中職與國中小陸續開學，筆者從事偏鄉公立教職已十多年，發現學生守法觀念惡化、校園師生對立問題，呼籲現任或未來的執政者重視。

開學以來，由班導師反映得知，許多班級都有一到兩位學生在暑假期間從事或接觸詐騙集團基層車手。問其為何加入？不外乎聽詐騙集團所言「未成年犯案不會留下案底」云云，在重利之下而受引誘。緃使學校導一再宣導，在原生問題家庭長大的孩子，難拒絕誘惑，鋌而走險犯案，但造就三尺之冰，真的只是一日之寒嗎？

近十年來，對於學生「權利」，當局者一直以選舉思維來制定政策，取消早自習、延後第一節上課、不得對學生服裝儀容作處分；美其名為學生「自主學習」。但有沒有想過南部鄉下沒有像都市有捷運與公車的便利，亦無高社經地位之父母？結果，會在意的學生，只要趕在老師之前進教室即可；不在意者，就九點多才拎著早餐、穿著「陣頭服裝」成群進校。問原因，竟回「不是不會處分嗎？」或是討厭第一節老師等令人無言理由。

也常看到第一節下課，導師CALL家長、追學生（或叫學生起床）的怪象；學生想來就來，想休假就休，家長也樂得把學校當「高級托兒所」。反正學生有錯都是學校的錯，有事再找民代來施壓，結果就是老師怕麻煩、不想管。長此以往，學生在法治觀念和品德上，焉能不出問題？

南部偏鄉有多少青少年放學直接去打工，一天見不到家長幾次面？以致偏鄉校園社會化問題嚴重。為了台灣未來，多重視偏鄉教育吧！