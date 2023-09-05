雙語教學 荒唐到極點

二○一七年政府開始推行雙語教學政策，幾年過去，很多教師團體要求立刻停止，因為很多學生根本不知道老師在說什麼，害得老師先用英文講一遍，再用國語講一遍。

全國教師工會聯合會和其他團體認為這種政策有問題，教育部七月十四日有答覆，但避重就輕，答非所問。三位總統參選人被迫對此問題表態，也都沒有表示應該立刻停止在中小學雙語教學。

其實，任何一個腦筋清楚的人都會知道，在中小學進行雙語教學是絕對不可能的。我不懂教育部為什麼不做一個實驗，請一位老師用英文解釋如何解雞兔同籠問題，或者教小學生分數的加減乘除。我相信，經過這個實驗就可以知道，在中小學推行雙語教學有多大的困難。

首先，我們要知道中小學是注重教科書的，孩子們不能完全聽老師講，在下面抄筆記就學會了。學分數加減乘除，如果沒有例題，實在不可能學會的。我們要推行雙語教學，是不是所有小學生的教科書都要有英文版本？即使有了這種版本，對小學生而言，他們究竟是要學英文，還是學數學？英文版的數學教科書裡會有多少生字？我懷疑教育部能夠寫出小學英文版數學教科書的官員，恐怕是不多的。

我國曾經推行過建構式數學，造成很大的問題，很多孩子因此而數學不好。辦教育絕對不能將孩子變成白老鼠，因為這可能害他們一輩子。

我不懂為什麼我國要在中小學推行雙語教學？是要提高我們的中小學生在體育、音樂、歷史、中文等等學科中的程度嗎？還是要提高中小學生的英文程度？任何一個腦筋清楚的人都知道，這兩個目標都不可能用雙語教學政策達成的。

任何一家科技公司的主管都不會貿然推行一個新技術的，通常都是這個公司的工程師已經經過很多的實驗，發現這種新技術的確有效，值得推行，才能推行。我國的官員在推行任何教育政策時，有沒有先實行很多的試辦？

我建議教育部的官員和工業界多多聯絡，看看他們是如何發展新技術的。我可以保證，這種新技術的推行絕對不是因為某位公司裡的高層主管不加思索的強力推行，沒有一個公司會做這種事情。

雙語教學荒唐到極點，教育部應該立刻停止在中小學推行雙語教學，不能將學生當白老鼠。