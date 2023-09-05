聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙語教學 荒唐到極點

聯合報／ 李家同／清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長（新竹市）
高雄市教育局國教輔導團與14所學校，針對5個學習領域研發產出18個教學案例，舉行雙語教學示例。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局國教輔導團與14所學校，針對5個學習領域研發產出18個教學案例，舉行雙語教學示例。記者徐如宜／攝影

二○一七年政府開始推行雙語教學政策，幾年過去，很多教師團體要求立刻停止，因為很多學生根本不知道老師在說什麼，害得老師先用英文講一遍，再用國語講一遍。

全國教師工會聯合會和其他團體認為這種政策有問題，教育部七月十四日有答覆，但避重就輕，答非所問。三位總統參選人被迫對此問題表態，也都沒有表示應該立刻停止在中小學雙語教學。

其實，任何一個腦筋清楚的人都會知道，在中小學進行雙語教學是絕對不可能的。我不懂教育部為什麼不做一個實驗，請一位老師用英文解釋如何解雞兔同籠問題，或者教小學生分數的加減乘除。我相信，經過這個實驗就可以知道，在中小學推行雙語教學有多大的困難。

首先，我們要知道中小學是注重教科書的，孩子們不能完全聽老師講，在下面抄筆記就學會了。學分數加減乘除，如果沒有例題，實在不可能學會的。我們要推行雙語教學，是不是所有小學生的教科書都要有英文版本？即使有了這種版本，對小學生而言，他們究竟是要學英文，還是學數學？英文版的數學教科書裡會有多少生字？我懷疑教育部能夠寫出小學英文版數學教科書的官員，恐怕是不多的。

我國曾經推行過建構式數學，造成很大的問題，很多孩子因此而數學不好。辦教育絕對不能將孩子變成白老鼠，因為這可能害他們一輩子。

我不懂為什麼我國要在中小學推行雙語教學？是要提高我們的中小學生在體育、音樂、歷史、中文等等學科中的程度嗎？還是要提高中小學生的英文程度？任何一個腦筋清楚的人都知道，這兩個目標都不可能用雙語教學政策達成的。

任何一家科技公司的主管都不會貿然推行一個新技術的，通常都是這個公司的工程師已經經過很多的實驗，發現這種新技術的確有效，值得推行，才能推行。我國的官員在推行任何教育政策時，有沒有先實行很多的試辦？

我建議教育部的官員和工業界多多聯絡，看看他們是如何發展新技術的。我可以保證，這種新技術的推行絕對不是因為某位公司裡的高層主管不加思索的強力推行，沒有一個公司會做這種事情。

雙語教學荒唐到極點，教育部應該立刻停止在中小學推行雙語教學，不能將學生當白老鼠。

小學生 英文 教育部

延伸閱讀

陽明交大「外加名額」開中醫學系 醫學會：突破總額管制更混亂

AI超越最優秀數學家？丘成桐：AI不會代替人類思維

為遏制台獨？ 陸修訂教科書納入「左宗棠收復新疆」

疫情停課影響 中小學生閱讀能力弱 數學成績也驟降

相關新聞

雙語教學 荒唐到極點

二○一七年政府開始推行雙語教學政策，幾年過去，很多教師團體要求立刻停止，因為很多學生根本不知道老師在說什麼，害得老師先用...

科技．人文聯合講座／誰會是AI時代的馬克思？

數年前我到莫斯科紅場，在廣場南端看到馬克思（Karl Marx）半身像的紀念碑，就坐下素描。邊畫邊想到一八六七年馬克思的...

科技．人文聯合講座／退而不褪：戰情室啟示錄

許多到過我實驗室的朋友，都會被門上斗大的「戰情室」吸引，更好奇這三個字出現的原因。在九三軍人節的隔天，也是本專欄周日公休...

一再道歉 台鐵何時改

實在令人無法相信，兩年前發生事故的太魯閣號車廂竟然發現許多當時罹難者的遺骸、遺物！這是什麼離譜狀況？回想當時花蓮地檢署、...

進口蛋惹議 省思國家為何失敗

近日立委爆料，一家資本額僅五十萬、疑似一人公司的「超思」，進口國外雞蛋竟獲當時農委會的間接鉅額補貼。對比先前被質疑的綠營...

颱風警示單連環發 流於表面功夫

又到了颱風季。上個月台灣各縣市遭受了突如其來的大雨，多項公共設施以及許多學校均受到一定程度的損害，必須修復。而中央氣象局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦