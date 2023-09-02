美借烏殺俄 輿論開始醒？

美國總統拜登在八月廿九日通知國會，將首度給予台灣軍事融資八千萬美元。同一天，五角大廈宣布額外提供二點五億美元軍援給烏克蘭，而四度訪問基輔的民主黨參議員布魯蒙索在其選區報紙上撰文稱：「所有美國人，即便無感於全世界民主政體的自由與獨立，應該都會很滿意我們在烏克蘭的投資…烏克蘭已經挫損半數俄羅斯軍事力量…沒有任何一位美國女子或男子受傷或隕命。」

有些美國人自稱替天行道，藉此挪移資源，不把稅收用於改善本國民眾福祉，卻滿足軍火商，同時完成借刀殺人的勾當。布魯蒙索有此表白，聯邦眾議員謝安達在二○一九年也說：「美國必須援助烏克蘭…我們不需在這裡與俄羅斯作戰。」兩國開戰後，布蘭德斯教授之言，更讓真實躍然紙上：「現代史上最無情也最有效的戰爭，目標就是俄羅斯…關鍵是要在當地找到…代理集團，願意殺戮、願意就死…這樣才能對你的敵手，施加致命的重創。這就是華府與其盟友今日在對俄羅斯做的事情。」

俄羅斯死傷慘重是事實，惟烏克蘭並非不悽慘，但該國人口若全部返國，也僅俄羅斯三分之一，而其政經軍事力量有賴美國等北約盟國支撐，世銀則宣布俄羅斯的經濟力量，在西方制裁下，依照實質購買力計算，去年仍是世界第五（超越德國）。俄羅斯液化天然氣今年前七個月的最後出口地，五十二％是歐盟國家，比例竟高於前兩年。

部分基於這些認識，在美國主流傳媒中尚肯刊登異見的《新聞周刊》，近日表示「人可固執意見，但事實不是任何人可以獨占」，因此，除非美國甘冒核戰危險，否則「這次戰爭最可能的結局是烏克蘭被擊敗」。第五屆唐獎得主、曾任三屆十五年聯合國秘書長特別顧問，八月訪台的薩克斯教授心有戚戚，認為再不停戰，「就是在摧毀烏克蘭」。

西班牙最重要日報《國家報》刊登創辦人、也是對該國與拉美世界最有影響力的十位人士之一的J. L. Cebrián的時評，率先承認白宮在二○一三年支持廣場政變，導致俄羅斯併吞克里米亞。這也是歐洲主要報刊，首度認定這次衝突「是代理人戰爭」，造成歐盟民主方案臣服於北約軍事目標，若不停戰，結局將是「最後一位烏克蘭人死去」。

英國《衛報》則刊登李文的判斷。他說，很少俄羅斯人支持戰爭，但開打至今，基於該國一九九○年代的混亂與苦楚的教訓，也很少人支持烏克蘭的堅持（莫斯科歸還克里米亞及去年開戰後取得之烏東四州）。李文說，未來可能有三種發展。一是烏克蘭改變，承認俄羅斯取得新領土；二是普亭壓制的極端民族主義派得勢，致使俄羅斯重回二戰的「全面戰爭」；最後是北約加碼與升高戰情，挫敗俄軍而增加普亭下台與俄羅斯混亂的機會。這位溫和的國際政論家說，最後一種的可能性雖低，但若發生，俄羅斯將如同一戰後的德國，成為歐洲不穩定的新原因。