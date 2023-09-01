請給癌友求生的區間車

日前聯合報「陽光行動」報導因「健保丟包、商保過時」，致癌友斷求生路，也讓健保身分住院與自費身分住院的爭議浮上檯面。很多人疑惑，台灣不是有全民健保嗎，怎麼會有自費住院這奇怪名詞出現？在健保的照顧下，不是有基本保障？自費項目不是屬於醫美或特殊高昂的醫療項目才會用上？

去年之前，我也以為是這樣。我繳稅也繳健保費，以為健保會是我的基本依靠。這幾年健保署頻喊「商保補位健保」，商保我也有，應該不用擔心了吧？萬萬沒想到，有一天健保署不但不保護我、不給我依靠，還聯手商保斷我生路。

去年之前，我也不懂什麼是健保身分住院、什麼是自費身分住院；之後，我全都懂了，但我寧願一生都不懂。

在一次例行檢查中，我發現自己得了乳癌中的三陽，標準治療方式是六次化療加上十八次雙標靶，因為淋巴沒有感染，兩隻標靶藥健保都不給付，三個禮拜打一次雙標靶，兩隻標靶藥一支六萬多，一支三萬多，加起來破十萬元，打十八次接近兩百萬元。

我的媽媽從小幫我們保了防癌險、醫療險；但即使有保險，我得到的保障遠遠不夠支付數百萬元的標靶藥費。我的婆婆跟爸爸都說要賣房為我付標靶藥費，但我能讓老人家為我賣房嗎？

我的醫療險有實支實付，但條款規定要以健保身分住院才能獲得理賠。雖然我在一家大型教學醫院開刀治療，但醫師明白告訴我，無法讓我用健保身分住院打昂貴的標靶，必須用自費身分住院。我已自費負擔高昂的標靶藥了，健保署不給付我的藥費，連健保身分都不讓我用。在保險公司的認定裡，非健保身分住院就等於自費身分住院，亦等同非必要性住院，也就等於「不予理賠」。

於是，為了能以健保身分住院，我必須每三周坐一個半小時的火車，到外縣市住院打標靶藥。

謝謝這家大型教學醫院為我開刀的醫師，容許我跑到外縣市打標靶藥後再回到他這追蹤，也謝謝外縣市醫師接收了徬徨無依的我。在我每次獲得保險理賠來支付龐大的卡費時，我總是想，有保險的我已經如此辛苦，沒有保險的人，會有多無助呢？

我不懂，得了小感冒的時可以拿著健保卡走進診所看診拿藥，得到健保補助，怎麼得了重大傷病，健保卻急著切割，要我只能用奇妙的自費身分就醫？

我曾經以為，健保就像台鐵的區間車，人人可搭終會到達目的地，如果想求快速求舒適，就自費加價去搭普悠瑪；罹癌後我才知道，很多癌症治療並沒有區間車，只有普悠瑪。

作為一個中華民國國民，我只卑微的希望能夠活下去。