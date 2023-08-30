韓企業家參選前例 郭董應守信用

鴻海集團創辦人郭台銘正式宣布投入總統選舉，台灣政治氛圍突然變成幾家歡幾家愁的局面。其實可參考一下與台灣政情類似的韓國總統選舉，就不會那麼「大驚小怪」了。

首先，屬於世界級企業的韓國現代集團創辦人鄭周永，於一九九二年二月創立「統一國民黨」，並在第十四屆國會議員選舉中一舉拿下卅一席國會議員，成績亮眼。自信滿滿的鄭周永於十二月，決定參加第十四屆總統大選；不料，雖擁有一千二百萬名黨員，卻只獲得了四百萬票而落選。尤其，在金大中和金泳三兩人夾攻下，既便以雄厚「資金」和現代集團大家族人員投入選舉，也頗感無力。

當時韓國選民憂慮鄭周永雖家產萬貫，但小學畢業的他，對於教育、國防、外交等國家大事畢竟無親身經歷，如何領導國家是個大問題。鄭周永還抖出自己提供政治獻金給政治人物的事實，並保證當選後一定切斷政商勾結；也有人懷疑，他競選總統之目的是為了打敗三星集團的領先地位。

雖大選失敗，但迄今韓國人民記得鄭周永對國家的貢獻。一、韓國能成功舉辦一九八八年奧運，鄭周永出錢出力協助盧泰愚政府，功不可沒。二、一九九八年，鄭周永親帶一千餘頭黃牛，分兩次透過板門店送到北韓，由此首次打開南韓人民赴金剛山觀光之旅。

其次，可提的人是李明博。李曾是現代建設公司基層業務員，一路爬上社長（總經理）職務，嚴格來說不是董事長。當選總統之前，他也曾任國會議員和首爾市長，熟悉黨政及行政。

不過，李明博因總統任內涉貪，卸任後被判刑。當他獲特赦後，親自走上清溪川街頭，回想首爾市長任期時為全體市民留下來的重要「業績」；如今，不僅成為首爾市民周末休閒的好去處，也是各國觀光客旅遊的首選地。

此刻，筆者願意把鄭周永生前留下來給韓國人的一句名言，轉送給郭台銘參考：做生意第一是信用，第二還是信用。